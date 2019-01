Gabon: Tropicale 2019 - Deux étapes, deux victoires pour Bonifazio

En ce début de Tropicale Amissa Bongo 2019, c'est lui l'homme en fort. Après la 1ère étape lundi, Niccolo Bonifazio a encore remporté mardi la deuxième étape du Tour international cycliste du Gabon.

L'Italien de la Team Direct Energie s'est imposé entre Franceville et Okondja (170 km), soit la plus longue étape de cette édition, devant Andre Greipel, 3è hier et le Rwandais Bonaventure Uwizeyimana. C'est encore à une arrivée au sprint à laquelle on a assisté ce mardi malgré que la course ait été marquée par plusieurs attaques et échappées.

Au général, Bonifazio garde le maillot jaune. Il devance l'Erythréen Sirak Tesfom et Greipel désormais 3è.

La troisième étape ce mercredi emmènera le peloton de Léconi à Franceville