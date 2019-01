Ile Maurice: Affaire des coffres-forts - La défense réclame les images CCTV en possession de la police

L'ancien Premier ministre s'est, de nouveau, présenté en cour intermédiaire dans l'affaire des coffres-forts ce mercredi 23 janvier.

Les avocats de Navin Ramgoolam, Me Gavin Glover, Senior Counsel assisté de Me Robin Ramburn, Senior Counsel, et Shaukat Oozeer ont présenté deux motions en cour. Ils demandent notamment à ce que les images de caméras surveillance et les vidéos prises lors de la saisie des coffres-forts qui sont en possession de la police leur soient remises. Ils souhaitent aussi avoir les pièces à conviction reliées à cette affaire.

Me Anousha Rawa, assistée de Me Rashid Ahmine, Deputy Director of Public Prosecutions et Me Denis Mootoo ont rassuré que la poursuite fera le nécessaire suivant cette demande. Toutefois, elle a objecté à la demande d'un des avocats de Navin Ramgoolam qui souhaite que les dates exactes auxquelles les offenses auraient été commises, entre le 31 janvier 2009 et le 7 février 2015, soient communiquées. Donnant la réplique au Senior Counsel, Me Anousha Rawa a déclaré que «les informations fournies lorsque les accusations ont été logées sont suffisantes».

De ce fait, les arguments concernant la deuxième motion seront présentés, le lundi 1er avril, devant les magistrats Pranay Sewpal et Navina Parsooramen en cour intermédiaire.