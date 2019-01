Madagascar: Union européenne - « La tension politique est en train de se calmer »

L'ambassadeur de l'Union européenne de souligner que Madagascar a donné une leçon de démocratie au monde entier.

La mission d'observation électorale de l'Union européenne, déployée à Madagascar depuis mi-septembre 2018 pour accompagner le processus électoral à l'invitation du gouvernement malgache, touche à sa fin. Tous les matériels informatiques et bureautiques utilisés lors de cette mission, d'une valeur de 80.000 euros feront l'objet de cette dotation.

La mission d'observation électorale de l'Union européenne a fait un don de matériel à la société civile et à l'université d'Antananarivo. Lors de son intervention, l'ambassadeur de l'Union européenne à Madagascar Giovanni Di Girolamo a ainsi déclaré que « la tension politique est en train de se calmer », tout en soulignant au passage que « Madagascar a donné une leçon de démocratie au monde entier ». Il a ainsi cité que « Madagascar dans un passé récent a eu de graves crises politiques mais il a fait par la suite un grand pas en avant ». Pour étayer sa thèse, il a cité, entre autres, les deux candidats se sont serré la main, ainsi qu'un geste honorable du candidat qui s'est comporté en bon perdant.

Mouvement. Toutefois, le diplomate a fait savoir que le pays est en phase de stagnation où le niveau de vie de la population reste précaire. Pour en revenir à la remise de don, l'ONG Tolotsoa, la plateforme fédérations des personnes handicapées de Madagascar, la plateforme de la société civile pour l'enfance, SAFIDY (observation des élections par la société civile) ainsi que le mouvement pour la promotion du genre en politique et au développement et l'université d'Antananarivo bénéficieront de ces donations.

En faveur des citoyens. Par ailleurs, l'Union européenne souhaite vivement que ces matériels contribuent à renforcer et à garantir l'impact des actions de la société civile et de l'université d'Antananarivo, en faveur des citoyens et citoyennes malgaches, en particulier des jeunes et garçons et des personnes en situation de handicap. Faut-il rappeler que l'Union européenne est fondée sur les valeurs de dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité entre les hommes et les femmes et de respect de droits de droits de l'homme. C'est la raison pour laquelle, elle a choisi de doter des organisations de la société civile qui œuvrent pour des initiatives qui s'inscrivent pleinement dans ses valeurs.