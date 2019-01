Madagascar: ES-DES - Lancement d'un programme de formation en ligne

Le nombre de jeunes bacheliers choisissant de poursuivre leurs études universitaires au sein de l'Ecole de Développement Economique et Social (ES-DES), mise en place par l'ONG ACDM (Actions concrètes pour le Développement de Madagascar), ne cesse d'augmenter.

En effet, « une hausse de l'ordre de 20% du nombre de nouveaux inscrits est enregistrée à chaque rentrée universitaire. Pour cette année 2019-2020, la rentrée solennelle est prévue au début du mois de mars prochain », a expliqué Hanitriniaina Eléa Chilo, la directrice de cette école de développement lors d'une rencontre avec la presse.

Débouché facile. Mais il n'y pas que les étudiants résidant à Analamanga qui s'intéressent à cette université privée se démarquant par son système de formation orientée principalement vers le développement. « On a observé une forte demande au niveau des différentes régions de Madagascar, dont entre autres, Moramanga, Mahajanga, Toliara jusqu'à Farafangana. Raison pour laquelle, nous avons lancé un programme de formation en ligne à compter de cette année », a-t-elle déclaré. Rappelons qu'il y a quatre filières proposées par l'ES-DES, à savoir, le Travail Social, l'Agronomie, la Gestion et l'Economie. Pour commencer, cette école de développement offrira un programme de formation à distance pour la filière Travail Social. En fait, celle-ci dispose de trois parcours. Il s'agit notamment des parcours d'éducateurs spécialisés, d'assistants sociaux et d'animateurs de développement social. « Les jeunes s'intéressent davantage à cette filière étant donné que le débouché est plus ou moins facile à identifier. C'est un métier très prisé dans divers secteurs d'activité. On peut citer, entre autres, les centres d'éducation spécialisée, les projets de développement rural et les établissements hospitaliers ou bien les entreprises », a enchaîné la directrice de l'ES-DES.

Réunion d'informations. Il faut savoir qu'une deuxième vague de formation en ligne est déjà entamée à Antsirabe. Pour Moramanga, la rentrée est prévue en février prochain. Cette école de développement mettra en place entre temps toute une logistique permettant d'accueillir les étudiants ou bien les professionnels désirant poursuivre une formation en ligne sur la filière « Travail Social ». On peut citer, entre autres, à Miarinarivo, à Mahajanga, à Toliara, à Farafangana et à Miandrivazo. « Nous allons ainsi organiser très prochainement une réunion d'informations dans toutes ces régions en vue de faire connaître à la population locale les types de formation que nous proposons », a-t-elle poursuivi. Notons que l'Ecole de Développement Economique et Social est une université privée habilitée par le ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. Les diplômes qu'elle délivre sont ainsi reconnus par l'Etat. La sortie de la première promotion des étudiants en licence sera prévue en mars prochain.