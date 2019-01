Madagascar: Validation des Acquis de l'Expérience - « L'IST Tanà est le seul accrédité en la matière » selon Emmanuel Randrianarison

L'IST d'Antananarivo est le seul établissement à être accrédité dans le système de validation des acquis de l'expérience.

Le ministère de l'Enseignement supérieur a réagi face à des publicités émanant de quelques institutions privées concernant des offres de Validation des acquis de l'expérience.

« L'accréditation est le seul et unique critère permettant à un institut d'enseignement supérieur de proposer des offres de validation des acquis de l'expérience (VAE)« . Ce sont là les propos d'Emmanuel Randrianarison, directeur de l'accréditation et de l'assurance qualité auprès du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique lors d'une conférence de presse organisée à l'IST (Institut Supérieur de Technologie) Ampasampito hier. Un message lancé suite à des publications faites par des institutions d'enseignement et de formation privée sur la question. Le directeur de l'accréditation et de l'assurance qualité auprès du Mesupres de renchérir » l'IST d'Antananarivo est le seul à détenir une accréditation de la part du ministère de tutelle. Ce qui fait que l'institut est le seul à avoir l'autorisation officielle de procéder au système de VAE ». Profitant de la conférence de presse, Emmanuel Randrianarison de prévenir les Malgaches que « les diplômes acquis dans les institutions d'enseignement supérieur autres que l'IST n'ont pas de valeur scientifique et ne sont pas dans ce cas reconnus par le ministère de tutelle« . Il convient toutefois de noter que l'Institut Supérieur de Technologie d'Antananarivo ne peut délivrer que le Diplôme de Technicien Supérieur (DTS, l'équivalent du baccalauréat plus deux ans). Interrogé sur la question, le professeur Jean Lalaina Rakotomalala, directeur général de l'IST Tanà d'expliquer « étant donné qu'on est encore en phase pilote, toutes les parties prenantes au projet de Validation des Acquis de l'Expérience se sont mis d'accord sur le niveau de diplôme Bac+2. Les critères de délivrance du diplôme ainsi que les processus de validation en sont quelques- unes des causes« .

Obtention. Dans le cadre du projet pilote Validation des Acquis de l'Expérience, divers critères doivent être respectés pour se voir délivrer le diplôme de technicien supérieur. Il faut, en effet, que la personne candidate soit âgée de 35 ans au moins et qu'elle dispose de dix années d'expériences professionnelles prouvées et probantes dans un secteur d'activité donné. Le candidat à l'obtention du DTS par VAE devrait justifier ses années d'expériences devant un jury composé d'enseignants de l'IST, d'experts issus du secteur d'activité du candidat, de représentants du Mesupres. Des représentants de cabinets de conseil pourraient également figurer parmi les membres du jury. L'obtention du diplôme serait donc tributaire de la maîtrise du secteur d'activité par le candidat. Par ailleurs, 20 personnes de la première promotion ont pu obtenir leur diplôme de technicien supérieur en génie civil . Des ouvertures sur d'autres mentions telles que le génie industriel et le génie de management se feront à la seconde promotion. L'initiative de validation des acquis de l'expérience est utile dans l'univers du travail où les diplômes constituent l'un des critères déterminants dans l'accession à des postes et des responsabilités élevées.