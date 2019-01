Madagascar: Entreprise - « CFRH Institute » lance sa formation sur la gestion des ressources humaines

La gestion du personnel en entreprise donne au département RH une mission complexe et plurielle.

La gestion du personnel est un des éléments-clés de la réussite d'une entreprise. Du coup, nombreux sont les instituts qui proposent des formations et autres services de gestion des ressources humaines. A l'instar de « CFRH Institute » qui a présenté, hier son tout premier logiciel de gestion des ressources humaines, adapté au contexte local, entièrement conforme au code du travail malgache et la loi des finances en vigueur à Madagascar.

Besoins d'innovation

Présenté hier, lors d'une conférence de presse qui s'est tenue à l'immeuble Conforama Tsaralalàna, ce logiciel est spécialement conçu pour apporter une réponse spécifique aux besoins d'innovation et de gestion optimale de la fonction administrative en entreprise. « Ce logiciel est dédié à toute entreprise implantée à Madagascar qui souhaiterait allier ergonomie, avec une facilité d'accès, d'affichage et de manipulation des informations ; efficience, fiabilité, sécurité, ainsi qu'une précision dans tous les calculs entrant dans la gestion de son personnel. Entièrement paramétrable, il s'adapte aux besoins les plus spécifiques de chaque entreprise » a-t-on indiqué, lors de cette conférence de presse. Ce logiciel entièrement « Vita Malagasy » a été mis au point par des techniciens nationaux, experts-développeurs d'applications WEB.

Thèmes importants

Il permettra à tous les professionnels dans le domaine de l'administration et de la gestion des ressources humaines de traiter des thèmes importants comme le traitement de la paie, la gestion des présences, des sanctions, des déclarations fiscales et sociales ... Etant le premier institut supérieur privé malgache spécialisé dans le domaine de la gestion des ressources humaines, « CFRH Institute » a pour vocation de former les futurs dirigeants et responsables en ressources humaines. L'institut est également qualifié pour renforcer les compétences des techniciens déjà en activité. « CFRH Institute » est dirigé et animé par une équipe de professionnels et consultants rompus dans le secteur des ressources humaines et ayant exercé des fonctions à responsabilité dans des entreprises.