Tunisie: Faciliter la vie aux enfants autistes

C'est quoi l'autisme?

L'autisme se définit comme un trouble du comportement qui apparaît dès l'âge de 3 ans et qui se caractérise par l'absence ou l'altération des interactions sociales et de la communication verbale et non verbale avec les autres. Le nouveau complexe socio-éducatif pour les enfants porteurs de traits autistiques d'une capacité d'accueil d'une quarantaine d'enfants a ouvert ses portes à la cité Omar Mokhtar (Sidi Hsine-Sijoumi) afin de prendre en charge les autistes et les aider à s'intégrer dans la société...

Nous sommes allés sur place et nous avons découvert un bâtiment flambant neuf qui comporte treize salles. Une fois dans le hall d'entrée, nous pénétrons directement dans la grande salle de psychomotricité qui a été aménagée pour accueillir les enfants présentant un syndrome autistique afin de leur apprendre comment coordonner leurs gestes et leurs mouvements, nous explique l'éducateur Seif Eddine Kebsi que nous avons rencontré.

De gros ballons en plastique colorés, du matériel pour musculation, un toboggan... ont été placés dans cette grande salle. Et juste à droite, une partie du centre a été réservée au réfectoire, aux salles d'eau et tout ce qui relève de l'hygiène de vie dans un établissement.

Le long du couloir, à gauche, se trouvent les salles réservées aux activités individuelles et collectives, les ateliers sont contigus les uns aux autres, tous regroupés dans une même aile. Guidés par l'éducateur, nous avons pu découvrir les spécificités de chaque salle ainsi que ses fonctionnalités. Elles seront toutes prochainement finalisées pour recevoir les enfants qui vont intégrer le centre pendant la journée.

Une salle de repos a été aménagée dans une aile se trouvant au fond de l'établissement. Celle-ci est spécialement réservée aux enfants autistes qui sont pris de crises violentes. Peinte de couleurs apaisantes et calmes, dotée d'un parquet antibruit, loin des autres salles qui peuvent être bruyantes, elle permet aux enfants autistes vulnérables et trop sensibles aux bruits, à la lumière et aux couleurs agressives... de retrouver leur calme et d'apaiser leur angoisse en présence d'un éducateur, nous explique Seif Eddine Kebsi. «Un décorateur spécialiste a été invité pour choisir le décor et les couleurs de la salle en question. On trouve également dans cette salle de repos des jouets en peluches... ».

En face de la salle de repos, on trouve la salle «d'orthophonie» dans laquelle chaque enfant autiste va apprendre à reconnaître et prononcer les consonnes, les voyelles et à composer des phrases à l'aide de l'orthophoniste du centre. «Dans cette salle d'orthophonie, l'enfant suivra un cours assuré par un orthophoniste. Cette séance est individuelle. Sa durée varie suivant les capacités de l'enfant», ajoute l'éducateur.

Quant à la salle d'activité individuelle, destinée aux enfants âgés entre 5 et 6 ans, elle est réservée aux activités manuelles, d'éveil et psychomotrices comme la manipulation de la pâte à modeler... . Une deuxième salle réservée également à des activités spécifiques pour les enfants âgés de 8 et 9 ans jouxte cette dernière.

Notre tournée dans le centre nous conduit à deux autres salles d'activités collectives se trouvant au fond du couloir et qui sont réservées aux enfants âgés entre 5 et 6 ans et 8 et 9 ans. «On leur apprend, à travers des activités collectives, à interagir en groupe. L'objectif est de faciliter leur intégration dans la société», explique l'éducateur spécialisé. D'ailleurs, l'atelier socio-éducatif est spécialement équipé pour permettre la programmation et la réalisation d'activités culinaires, théâtrales... . qui favorisent l'émulation, la communication et l'interaction au sein du groupe. Bref, tout ce qui serait en mesure de faciliter l'intégration sociale de l'enfant autiste. «Un enfant autiste doit vivre des situations sociales. Cela fait partie de sa thérapie», explique, à ce propos, Seif Eddine Kebsi.

Une autre salle est réservée au suivi psychologique des enfants assuré par un psychologue qui procédera au diagnostic et à l'évaluation de l'état mental de l'enfant au cas par cas.

Le centre contient également un grand bureau de réunion pour le staff médical, social et administratif.

Une ferme thérapeutique

Parmi les projets futurs prévus : l'aménagement d'une ferme thérapeutique. En face, on découvre un grand espace qui pourrait bien évidemment être l'endroit adéquat pour aménager cette ferme dont les activités seront bénéfiques pour les enfants du centre ! «Un enfant autiste est un enfant qui diffère des autres par son comportement. On doit donc programmer des activités adaptées à chaque cas. Nous aiderons ces enfants à se débarrasser de leur "toc" ou "stéréotypes". Quant au staff du centre, il devra être composé de plusieurs éducateurs spécialisés, d'un orthophoniste, d'un psychologue, d'un psychomotricien, d'un ergothérapeute, d'une assistante sociale et de quatre auxiliaires de vie. Les horaires d'ouverture et de fermeture du centre n'ont pas encore été annoncés. Nous sommes en pleins préparatifs pour l'ouverture officielle du complexe», a précisé la directrice du centre.

Lamia Mehrzi Karabaka, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, est médecin généraliste et membre du réseau Autistes Tunisie, elle se réjouit de l'inauguration de ce centre qui représente un nouveau jalon dans la prise en charge de cette catégorie particulière d'enfants présentant des troubles du comportement en affirmant, par ailleurs, qu'il s'agit d'une excellente initiative qui ne fait que consolider les droits de ces enfants au bien-être, à l'éducation...

Ces derniers qui ont un problème de communication et de socialisation pourront être accueillis dans le centre à partir de l'âge de trois ans dès lors qu'une prise en charge précoce permet d'obtenir de bons résultats par la suite. «Une fois le dossier de l'enfant validé sur la base des critères fixés par la commission, on signera un contrat avec les parents. Il s'agit de les impliquer, pour une meilleure prise en charge de leur enfant. Le personnel du centre suivra une formation complémentaire pour garantir un bon accompagnement et une prise en charge de qualité des enfants autistes au sein de ce centre», nous a-t-elle expliqué.

La directrice a parlé des efforts déployés pour promouvoir le bien-être et améliorer la prise en charge des enfants autistes ainsi que des projets futurs en mettant l'accent sur l'importance de généraliser cette expérience par la création d'autres centres spécialisés sur tout le territoire...