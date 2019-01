Tunisie: Garder le cap !

Depuis son arrivée à la tête de l'Etoile, celui-ci a profité de cette trêve pour voir de près son effectif en essayant plusieurs stratégies de jeu, enfin trouvé la combinaison adéquate, le 4-2-3-1, qui a bien fonctionné devant le Stade Tunisien et l'USMonastir en match amical. Elle sera adoptée devant le Club Africain, très difficile à manier et motivé après son éclatante victoire contre Al Ismaïly en Ligue des champions.

Laribi, Danso et Gonzalez qualifiés

Il y a lieu de rappeler que le groupe actuel vient d'être renforcé par l'Algérien Karim Laribi, le Ghanéen Danso et le Vénézuélien Gonzalez, ce trio est qualifié pour jouer cet après-midi face au CA. Lemerre et ses joueurs ont eu suffisamment de temps pour accorder de l'importance aux volets technique, tactique et mental. D'autant plus que l'effectif actuel de l'ESS comporte un bon nombre de jeunes et de renforts pour montrer un visage plus rassurant en Ligue 1, en coupe arabe et en coupe de la CAF.

Tout à l'heure, les camarades de Jemal auront affaire à un bon CA, déterminé à se racheter après sa défaite face aux Sang et Or. La défaite est interdite, surtout qu'ils ont bien travaillé pendant cette trêve hivernale, qui a vu aussi le rétablissement de leur stratège Chikhaoui et du pivot international Ben Amor. Le dernier mot revient à l'entraîneur pour les titulariser ou non face au CA.

En ce qui concerne la cage, nous retrouverons Badri --en dépit de sa gaffe face au ST-- qui sera reconduit. En défense, dans les couloirs, on retrouve Hanachi et Abderrazak, alors qu'à l'axe, outre Jemal qui devra retrouver sa place, Boughattas ou Kanouté tiennent la corde. De son côté, Ben Aziza, responsable du but marqué par les Stadistes, sera sur le banc des remplaçants.

A l'entrejeu, Karim Aouadhi --auteur de deux buts face au ST--, le jeune international olympique Baâyou avec, à leurs côtés dans les flancs, M'sakni, Chikhaoui et l'Algérien Laribi. Ce trio possède assez de qualités techniques et tactiques pour bloquer les manœuvres clubistes et alimenter les attaquants Gonzalez, Danso et Bienvenu. Lemerre devra trancher sur l'un de ce trio offensif.

En somme, devant les Clubistes bien capables de surprendre, les protégés de Lemerre auront tout intérêt à jouer haut dès l'entame du match. Egalement, ils se doivent de scorer rapidement afin de se mettre à l'abri d'une éventuelle surprise des camarades de Darragi. Enfin, les supporters étoilés attendent, pour leur part, un visage rassurant avant le marathon des rencontres qui sont au programme. Les Etoilés sont vigilants et avertis pour confirmer leur renouveau.