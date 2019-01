Tunisie: Des repères solides...

Moral soigné...

Pour bien aborder le match de cet après-midi, les Clubistes entendent continuer sur leur lancée. Après la victoire probante devant Al Ismaïly, l'occasion se présente pour rafler trois points et avancer encore au tableau. Mais face à un adversaire en pleine forme et qui retrouve la confiance après le retour de R. Lemerre, le CA doit s'investir à fond et jouer avec le même sérieux et la même facilité à l'entrejeu. Avec le retour des blessés, à l'image de Ben Yahia, Jaziri, Ifa et Darragi, l'équipe a retrouvé son équilibre d'ensemble. Le plus important pour un entraîneur comme Chiheb Ellili est qu'il peut compter sur des joueurs au moral retapé et soigné. Ben Yahia, Darragi, Khelil, Jaziri et Agrebi seront présents d'entrée contre l'ESS pour apporter leur grain d'expérience. Dans un match de duels musclés, les Clubistes auront besoin, avec le moral, de beaucoup de fraîcheur et de muscles. L'équipe joue bien, fait circuler la balle et crée des failles grâce à la vitesse de ses joueurs, ceci reste un atout «surprenant» mais qui se confirme au fil des matches. Une autre victoire mettra le CA sur un nuage et l'aidera à surmonter ses maux.

Trio offensif

Sur le plan des choix, Ellili ne devra pas beaucoup changer. Ce sera pratiquement la même formation qui a joué vendredi dernier. Un trio offensif sera stabilisé avec Darragi comme régisseur, mais aussi comme second attaquant, Haddad (ou à un degré moindre Dhaouadi), et bien sûr Chammakhi qui fait d'énormes efforts mais qui a raté beaucoup d'occasions. Ça reste le repère le plus édifiant pour l'attaque clubiste en ce moment. Reconverti en attaquant de pointe, il a fait des progrès évidents avec des appels et des courses qui lui permettent de créer des occasions favorables. Son problème reste de coordonner ses gestes quand il est devant un gardien. Le milieu clubiste reste le compartiment-clé pour Ellili. Il y met des joueurs costauds et d'expérience comme Ben Yahia, Khelil et Ayadi. Ces trois joueurs auront beaucoup à faire pour mettre de l'impact à l'entrejeu et relancer la balle face à un milieu étoilé riche en solutions et en abattage.

En défense, Ellili n'aura pas une grande marge de manœuvre avec la cession de Belkhither et de Hammami (comment un club qui a autant de blessures et de défaillances se permet de laisser partir deux joueurs en même temps alors qu'il est interdit de recruter?!). Charfi reste le gardien qui inspire de plus en plus de confiance à ses défenseurs. Jaziri, Ifa, Abdi et Agrebi auront beaucoup à faire pour contrer les joueurs de l'Etoile. C'est un match hyper-important pour les Clubistes qui veulent rester sur un dynamique de succès. Un match de gagné ne fera que renforcer la cohésion et motiver les joueurs d'Ellili pour progresser et réussir leur prochain match en Afrique. C'est un match qui aura une suite favorable en cas de victoire.