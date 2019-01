Tunisie: Ne plus se disperser !

L'USBG a perdu son match retard disputé contre l'EST.

Seulement, en plus de la défaite, l'équipe n'a pas bien joué dans la mesure où l'adversaire a aligné une formation remaniée et sans trop forcer, il n'a éprouvé aucun mal pour s'imposer par deux buts à zéro. Mais, disons qu'une défaite, en déplacement, contre le leader reste toujours compréhensible. N'empêche que beaucoup de choses sont à revoir au sein de l'USBG si elle ne veut pas connaître de désagréments au cours de la phase retour.

Une autre défaite de suite, aujourd'hui, pourrait se répercuter sur le moral des joueurs, donner des soucis au staff technique et semer la crainte et le doute dans les gradins, même si le classement ne changera pas.

Se transcender face à un grand !

Le prochain adversaire s'annonce aussi difficile à manier mais l'équipe sudiste a l'avantage de jouer sur son terrain et devant son public. Elle doit donc faire de son mieux pour éviter un résultat négatif. Les joueurs ont repris le chemin du stade pour préparer la confrontation contre le CSS, à l'exception de Guesmi, sanctionné. Khiari ne devrait pas badiner avec la discipline. Le bureau directeur lui a fait confiance. Les supporters, pour leur part, devraient le soutenir et ne pas se mêler dans ses choix. Le dernier mot concernant la formation et le système de jeu à adopter lui revient. Nombreux et variés étaient les exercices physiques et tactiques effectués durant toutes les séances d'entraînement. Les joueurs étaient appliqués et sérieux. Une partie difficile les attend mais ils sont capables d'en sortir indemnes. Il faut dire également que quand l'adversaire est de taille ou de renom, comme l'EST, le CA, l'ESS ou le CSS, tous les joueurs de l'équipe d'en face veulent être de la partie. Soit, mais il faudrait songer à arracher sa titularisation par la compétence, le rendement et l'application. L'incident survenu, lors du match précédent, contre l'EST, illustre tout cela.

Formation probable

Yeferni, Jendli, Bahia, Sellami, Médnini, Ben Tarcha, Mehejbi, Naghmouchi, Yahia, Zoghlami et Aouji.