Tunisie: A la rencontre des décideurs et des bailleurs de fonds internationaux

L'entretien a permis d'évoquer les préparatifs de la 22e haute commission mixte tuniso-algérienne, prévue le premier semestre 2019 et les efforts à déployer par les deux pays pour parvenir à la résolution de problèmes régionaux, dont la crise libyenne.

Selon le ministre algérien, le prochain sommet arabe, qui se tiendra à Tunis en mars 2019, est une bonne occasion pour rapprocher les points de vue concernant plusieurs questions d'intérêt commun dans le monde arabe et de réactiver l'action arabe commune.

Le chef du gouvernement devait rencontrer également, lors de ce 49e Forum économique de Davos, le président du Rwanda Paul Kagame, la chancelière allemande Angela Merkel et d'autres représentants d'institutions financières internationales et régionales, dont le président de la Banque africaine de développement (BAD), le président du Conseil de développement économique de Bahreïn et le président de la Banque japonaise de coopération internationale.

Environ 3.000 personnalités, dont 50 personnalités politiques et 1.200 hommes d'affaires, ainsi que des représentants de grandes institutions financières, d'organisations régionales et internationales, des multinationales et des experts prennent part à cette nouvelle édition du Forum de Davos, organisée cette année sur le thème «La mondialisation 4.0: concevoir une nouvelle architecture mondiale à l'ère de la quatrième révolution industrielle».