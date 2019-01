Tunisie: Frapper un grand coup !

La caractéristique principale de l'équipe cabiste est cette solidarité à toute épreuve entre les joueurs. Contre l'EST, il s'agit de se dépenser davantage si l'on désire renouer avec le fauteuil de leader. On a constaté, lors des entraînements que les camarades de Khmaies Thamri étaient motivés pour livrer la prestation attendue d'autant qu'ils évoluent tout à l'heure chez eux et devant leur public. A cette occasion, on ne verra pas de changements notables dans la formation de départ à part le remplacement de Zied Ounalli, parti ailleurs, par probablement Othmane Saidi en attaque. C'est ainsi qu'on verra Mohamed Habib Yeken et Wajdi (ou Sahraoui) occuper respectivement les flancs droit et gauche de la défense alors que W. Bousnina et S. Mejri constituer l'axe central.

Devant, Cissé et B. Saidani assumeront la délicate tâche de milieux défensifs dans un entrejeu où la bataille sera très rude. Dans une position plus avancée, H. Darragi et F. Ben Choug feront en sorte d'alimenter les attaquants Ouattara et Saidi en ballons décisifs. Quant à Youssofa, Samti, Traoré et Habbassi, ils effectueraient leur apparition suivant les besoins...

Formation probable : Thamri-Yeken-Jabbari (Sahraoui)-Méjri-Bousnina-Cissé-Saidani-Darragi-Ben Choug-Ouattara-Saidi.