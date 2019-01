Tunisie: Un élan à garder

De fait, dans le camp sfaxien, on a clairement conscience que toute rencontre revêt une importance particulière. De ce côté-là, l'on semble retenir parfaitement les leçons du passé et accorder l'importance idoine à des équipes jouant les trouble-fêtes, à l'instar d'une USBG qui s'est bien renforcée lors de cette trêve hivernale et qui cherche à avoir plus de points pour éviter le spectre de la relégation.

A cet égard, Krol a exhorté ses joueurs à faire preuve de concentration et d'application extrêmes comme ce fut le cas face aux Ougandais de Vipers FC, afin d'éviter les mauvaises surprises, surtout à Ben Guerdane, à une phase où son équipe cherche à arracher la note optimale. Surtout que le CSS commence à avoir des certitudes et des arguments solides décelés à chaque sortie en Ligue 1 ou en coupe de la CAF, notamment la variation dans le jeu et la création de véritables tandems, tels que Hnid, Amamou, Soukari, Moncer, Kouakou, Djelassi, Marzouki, Chawat, Herzi, Karoui.

Forfait de Marzouki

Le dernier match qualificatif de la phase des poules face aux Ougandais du Vipers FC a été une démonstration sfaxienne bien orchestrée par la trio Soukari-Moncer-Marzouki.

Ces derniers étaient vigilants dans la récupération et l'animation offensive de leur équipe. Le score de 3-0 démontre le jeu fluide et offensif des Sfaxiens.

Volet effectif, le coach sfaxien pourra se réjouir de la présence de la quasi-totalité de son effectif à l'exception de Hubert, Kouakou et Marzouki qui s'est blessé lors du match retour de la coupe de la CAF face au Vipers FC. Il sera indisponible pour le match de cet après-midi face à l'USBG, avide de rachat.

Le reste du groupe affiche clairement une forme rassurante, notamment Moncer-Soukari, pierre angulaire de la ligne offensive de l'équipe sfaxienne.

Krol a actuellement l'embarras du choix pour constituer son équipe et adopter le plan tactique qu'il jugera le meilleur pour contrer l'équipe de Ben Guerdane. Ces options basées sur le football total devront permettre aux protégés de Krol de dominer l'entrejeu adverse et appliquer un pressing haut sur l'adversaire et Djelassi, Soukari et Moncer sont appelés à l'appliquer à bon escient.

Face à l'USBG, on retrouve Dahmane, toujours intraitable, la défense sera renforcée par le retour de Mathlouthi, absent face à Vipers pour suspension, Mzoughi et la paire Hnid-Amamou. Le milieu de terrain --l'arme fatale du CSS-- sera composé du marathonien Djelassi, du tacticien Soukari, du feu follet Karoui et du maestro Moncer qui est redevenu Moncer.

En attaque, on retrouve Chawat et Manuchio qui ont retrouvé leur efficacité face aux Ougandais du Vipers FC.

Ils se dépenseront sans mesure à la recherche d'une victoire importante pour reprendre leur place de leader en tenant compte du match CAB-EST à Bizerte.