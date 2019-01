Tunisie: Ghazi Abderrazak vers Al Ohod

Wael Larbi sur le marché !

L'Espérance Sportive de Tunis a résilié le contrat de son milieu de terrain Mohamed Wael Larbi. Ce joueur était arrivé l'été dernier au Parc B mais ne s'est jamais imposé dans le onze titulaire. Depuis plusieurs semaines, Mohamed Wael Larbi se contentait de s'entraîner avec en parallèle des discussions pour la résiliation de son contrat. Le contrat de ce joueur avec la formation espérantiste arriverait à terme le 30 juin prochain.

Boumnijel, entraîneur adjoint à Sochaux

L'entraîneur de Sochaux Omar Daf devrait obtenir le renfort comme adjoint d'Ali Boumnijel. A la recherche d'un adjoint, Omar Daf, l'entraîneur du FC Sochaux-Montbéliard depuis novembre dernier, devrait obtenir le renfort d'Ali Boumnijel (52 ans). L'ancien gardien de Gueugnon et Bastia a officié dans cette fonction à l'Etoile du Sahel jusqu'à l'année dernière. L'arrivée de l'ex-international tunisien devrait être officielle en ce début de semaine après le refus d'Alain Bénédet, déjà passé par le FCSM entre 2007 et 2011, de reprendre le poste. Ex-défenseur de Sochaux, Maxence Flachez, qui est revenu de Montréal après avoir collaboré avec Rémi Garde, avait aussi postulé. Ali Boumnijel a officié dans le staff de la sélection chinoise entre 2014 et 2017 auprès d'Alain Perrin et a été recommandé dans ce cadre à M. Li, le propriétaire de Sochaux. En plus d'Ali Boumnijel, Omar Daf, l'entraîneur de Sochaux, va étoffer son staff avec un autre adjoint, Stéphane Mangione (39 ans). L'ancien milieu offensif de Dijon et Nîmes était jusque-là dans l'encadrement du club de Selongey en Nationale 3.

CAN U20 : un seul arbitre tunisien retenu

L'arbitre tunisien Haithem Guirat a été retenu par la Confédération africaine de football en vue de la Coupe d'Afrique des nations des moins de 20 ans qui aura lieu cette année au Niger du 2 au 17 février 2019.

Haithem Guirat sera l'unique arbitre tunisien présent à cette compétition. La Confédération africaine de football a fait appel en totalité pour cette compétition à 12 arbitres et 12 arbitres assistants.

Parité entre l'USM et le SG

L'Union Sportive Monastirienne a fait match nul (0-0) avec le Sfax Railways Sport à Sakiet Ezzit en amical. Aujourd'hui, le club usémiste sera opposé au Stade Gabésien, toujours en amical.

CSHL : Chaâr adjoint

L'ancien joueur du Club Sportif d'Hammam-Lif, Chedly Chaâr a été nommé entraîneur adjoint.

Guericha pour Raja-ESS

C'est l'Egyptien Jihad Guericha qui dirigera, samedi 26 janvier à 17h00 au Maroc, le quart de finale aller de la Coupe Zayed des clubs Raja-Casa-Etoile Sportive du Sahel. Aujourd'hui, Guericha sera à Bizerte pour diriger l'affiche du championnat de Tunisie Club Athlétique Bizertin-Espérance Sportive de Tunis dans le cadre de la mise à jour de la 13e journée.