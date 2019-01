Sénégal: Baisse des prix des produits importés en novembre 2018

Les prix des produits à l'importation ont régressé de 5,3%, en novembre 2018, comparés à ceux du mois précédent indique l'Agence nationale de la statistique et de la démographie(Ansd) dans sa dernière publication : « Note sur les indices mensuels des prix du Commerce Extérieur -Novembre 2018 »

Cette évolution est consécutive à celle des prix des produits des groupes « matières premières animales et végétales » (-12,8%), « produits finis destinés à la consommation » (-9,2%), « produits finis destinés à l'industrie » (-7,3%), « énergie et lubrifiant » (-6,3%), «matières premières minérales » (-6,2%) et « alimentation-boisson-tabac » (-4,6%).

En revanche, le repli des prix des produits à l'importation est atténué par la hausse des prix des produits du groupe « autres demi-produits » (+0,6%). Comparés au mois de novembre 2017, les prix des produits à l'importation ont augmenté de 9,8%.

Sur les onze premiers mois de 2018, ils se sont relevés de 8,0%, relativement à ceux de la période correspondante de 2017.

Les prix des produits sous-jacents et volatils à l'importation ont fléchi respectivement de 5,8% et de 0,1%. Par rapport au mois de novembre 2017, les prix des produits sous-jacents ont augmenté de 11,6% et ceux des produits volatils ont chuté de 5,6%, note l'Ansd.

Sur les onze premiers mois de 2018, les prix des produits sous-jacents ont augmenté de 9,3% tandis que ceux des produits volatils ont chuté de 2,5%.