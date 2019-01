Ile Maurice: Roche-Bois - Percuté par une moto, un enfant de 21 mois à l'ICU

Sur son lit d'hôpital, Jefferson Charlie, 21 mois, ne cesse de gémir de douleur. Il est sous perfusion, a le pied plâtré et le visage boursouflé. Lundi 21 janvier dernier, il a été victime d'un délit de fuite à Roche-Bois. Le motocycliste qui l'a percuté ne s'est, en effet, pas arrêté.

Le nourrisson, qui a dû être opéré, l'a échappé belle. Sa mère, âgée de 27 ans, a pensé au pire lorsqu'elle l'a vu en sang dans la rue. «Lundi, je l'avais emmené chez un proche à Roche-Bois. Aux alentours de 15 h 30, nous étions dans la cour et mon fils jouait.» La porte, souligne-t-elle, était fermée. «Je ne sais pas à quel moment il est sorti en passant à travers les barrières. Il est allé dans la rue.» Sur le coup, cette mère de cinq enfants ne s'est pas rendu compte de son absence.

«Soudain, j'ai entendu des cris. Nous sommes sortis voir et ma cousine a vu du sang. Elle s'est approchée et elle a vu mon fils. Elle a commencé à crier.» Le petit était à plat ventre et saignait abondamment.

Sa mère, sous le choc, 'l'a soulevé et s'est précipitée jusqu'au poste de police pour demander de l'aide. «Le motocycliste qui l'a percuté a pris la fuite. Les gens qui se trouvaient sur la rue l'ont vu. Mais je ne sais pas s'ils le connaissent», dit-elle.

À quelle vitesse roulait-il, se demande-t-elle. «C'est une petite ruelle et des deux côtés, il y a des maisons. Des gens ont pris l'habitude de s'asseoir sur les bordures de rue. Comment pouvait-il rouler à vive allure ?» s'interroge la mère de famille.

Sur son lit à l'hôpital Dr A. G. Jeetoo, le petit Jefferson ne souhaite qu'une chose, c'est de rentrer chez lui pour pouvoir jouer avec ses frères et soeurs. «Je ne sais pas encore quand il pourra rentrer. Il a été grièvement blessé au pied et le médecin a dit qu'il faudra qu'il soit plâtré pour longtemps encore. Pourvi ki li pa gard okenn sékel dé so aksidan-la.»

La police de Roche-Bois a ouvert une enquête pour retrouver le motocycliste. Des caméras de surveillance de la région ont été visionnées.