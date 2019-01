Gabon: RHM - Un bureau national pour les jeunes modernisateurs

Le Rassemblement Héritage et Modernité se dote d'un bureau national pour les jeunes du parti. Le vendredi 18 janvier dernier, les cadres de cette formation politique ont procédé à l'installation du nouveau bureau national du mouvement des jeunes de ce Parti politique de l'opposition, présidé par Alexandre Barro Chambrier.

C'est le nouveau bureau du Mouvement des jeunes modernisateurs(MJM) qui vient de voir le jour. Les membres dudit bureau ont été installés et renvoyés à l'exercice de leurs différentes fonctions. Issu du Rassemblement héritage et modernité(RHM), ce mouvement des jeunes vise l'engagement en politique, la mise en œuvre des actions pour restaurer les valeurs patriotiques, donner une plus-value aux idéaux du parti, et bien d'autres.

Actualité oblige, le nouveau Délégué du MJM estime que les institutions gabonaises ont perdu toute leur crédibilité. « L'insalubrité, l'insécurité et bien d'autres maux minent la société gabonaise ». Poursuivant ses propos, Stephen Sowa affirme que le pouvoir en place brille par des échecs répétés. Aussi, appelle-t-il les partisans du RHM à l'unité, au rassemblement.

Devant de nombreux jeunes venus pour l'évènement, Alexandre Barro Chambrier s'est réjoui de l'organisation de cet événement. Un évènement qui selon lui, prouve que les jeunes sont à la hauteur et sont aussi responsables. Tout en saluant le bureau sortant, le président du RHM a félicité le nouveau bureau. « Je tiens à vous féliciter et à vous exprimer toute ma satisfaction, pour la tenue de cette première Convention qui a abouti d'une part, à l'adoption du règlement intérieur de votre mouvement, et d'autre part, à la mise en place d'un bureau national complet, chargé de conduire vos activités durant les trois prochaines années ».

Le nouveau délégué reste conscient que la tâche est n'est pas aisée.Il faut travailler pour l'unité,pour le rassemblement. Avec son bureau,le délégué va investir le terrain à la conquête des jeunes militants. Alexandre Barro Chambrier et d'autres cadres du RHM comptent sur la jeunesse de leur parti. Stephen Sowa et les membres de son bureau ont été renvoyés à l'exercice de leurs différentes fonctions.