Afrique subsaharienne - Le FMI abaisse ses prévisions de croissance

La croissance économique des pays de la région devrait passer de 2,9% en 2018 à 3,5 % en 2019 et à 3,6 % en 2020, selon un rapport de l'institution finacière internationale, publié le 21 janvier.

Pour 2019 et 2020, la projection du Fonds monétaire internationale (FMI) est inférieure de 0,3 point de pourcentage à celle d'octobre dernier, la diminution des cours du pétrole ayant entraîné des révisions à la baisse pour l'Angola et le Nigeria.

Dans son rapport sur les perspectives de l'économie mondiale, l'institution de Bretton woods a cependant indiqué que plus d'un tiers des pays d'Afrique subsaharienne devraient connaître une croissance de plus de 5% en 2019 et en 2020.

Le FMI a, par ailleurs, abaissé des prévisions de croissance mondiale pour 2019. Il table désormais sur une croissance de 3,5% cette année, soit 0,2 point de moins que la précédente estimation d'octobre, qui avait déjà été abaissée.

Toutefois, les estimations d'expansion pour les deux premières puissances, soit les Etats-Unis (2,5%) et la Chine (6,2%), restent inchangées. Le Fonds revoit à la hausse la prévision du Japon mais se montre bien plus pessimiste pour la zone euro (1,6% contre 1,9% estimé précédemment).

En Europe, l'Allemagne subit la plus forte révision en baisse avec une croissance attendue désormais à 1,3% (-0,6 point), suivie de l'Italie (-0,4 point à 0,6%) et de la France (-0,1 point à 1,5%).

Le FMI note que la croissance mondiale demeure globalement solide mais ralentit plus que prévu, contrariée par les tensions commerciales et les risques politiques, tels le Brexit au Royaume-Uni et la fronde sociale en France.