Algérie: Archives - Une exposition sur les prisons du colonisateur durant la Guerre de libération

Alger — Le Centre des Archives nationales organise, tout au long du mois de janvier, une exposition historique intitulée "Les prisons... la face cachée de la Colonisation" en vue de valoriser les archives nationales dans leur volet historique.

Organisée au niveau de l'annexe du centre des archives nationales d'Alger, cette exposition s'inscrit dans le cadre d'une série d'expositions organisées par le centre en vue de de valoriser les archives nationales, notamment dans leur volet historique, et ce pour permettre aux visiteurs, essentiellement les chercheurs et les étudiants d'accéder aux documents authentiques dont dispose le centre et d'expliquer les procédures relatives à l'exploitation de ces documents dans leurs travaux, a indiqué un responsable de l'annexe du centre.

L'exposition comporte des toiles et des affiches retraçant la politique coloniale en matière de torture, d'interrogatoire et de déroulement des procès en nette violation des droits de l'Homme et des chartes internationales, en sus de l'organisation administrative des institutions pénitentiaires (grandes prisons, camps, centres de détention et d'interrogatoire, etc.).

Cette exposition comprend également un tableau retraçant "les témoignages des assassins meurtriers", sous forme d'articles journalistiques sur les témoignages des hauts gradés de l'armée à propos des crimes perpétrés durant la révolution de libération, en sus des affiches comprenant des procès-verbaux d'audition qui concernent les chouhada et moudjahidine, dont celui du héros Larbi Ben M'hidi.