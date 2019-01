Tunisie: Reprise du Forum mensuel de la pensée tunisienne

D'après Ali El Mhiri, l'analyse de la situation actuelle du secteur avec l'ensemble de ses systèmes de production a permis de conclure que la plupart de ces systèmes sont négatifs et vont vers la non-durabilité de l'agriculture.

D'où la dégradation rapide des conditions économiques, sociales et environnementales entraînant l'appauvrissement des agriculteurs et la migration de la jeunesse rurale. Ce qui a engendré des conséquences graves sur l'environnement et a réduit la contribution de l'ensemble du secteur au développement du produit intérieur brut. Ceci malgré les politiques et plans agricoles successifs depuis l'indépendance et les fonds alloués à la réalisation d'importantes stratégies sectorielles (eau, conservation des sols, forêts, élevage), mais le secteur est exposé à de nombreux risques, notamment le changement climatique et la mondialisation.

Dans le but de contribuer à la recherche du moyen le plus efficace de sortir de cette situation le plus rapidement possible, le forum mettra la lumière sur cette problématique et essayera d'apporter des solutions efficaces pour renouveler notre système agricole et maintenir une activité agricole durable pour que le secteur puisse contribuer à bon escient au développement rural et à une économie durable du pays, capable de faire face aux défis internes et externes.

