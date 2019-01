Algérie: La convocation du corps électoral, une volonté du président de la République à asseoir la démocratie

Alger — Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui a affirmé, mercredi à Alger, que la convocation, par le président de la République, du corps électoral pour la prochaine présidentielle "consacre une nouvelle fois sa volonté d'asseoir la démocratie" dans un Etat "respectueux de ses engagements et de ses rendez-vous électoraux".

S'exprimant à l'ouverture des travaux de la session ordinaire du conseil de la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE), M. Bedoui a assuré que la convocation du corps électoral, par le président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, pour la présidentielle du 18 avril prochain "consacre une nouvelle fois sa volonté d'asseoir la démocratie au sein de la société, de l'Etat et de ses institutions".

A travers cette mesure, le président de la République "démontre incontestablement que nous somme dans une véritable démocratie constitutionnelle ou l'Etat fort de ses institutions honore ses engagements, respecte ses rendez-vous électoraux et veille à ce que le peuple de réalise sa volonté en toute liberté et responsabilité", a-t-il ajouté.

M.Bedoui a exprimé, par la même occasion, son souhait de voir la prochaine élection "une nouvelle fête de la démocratie en Algérie" et "un rendez- vous pour renouer avec tous ceux qui se sont sacrifiés pour que le pays soit libre, indépendant et souverain dans ses décisions et ses institutions".

Tout un chacun est conscient de l'importance et des exigences de cette étape "pour permettre au citoyen d'accomplir son devoir électoral dans la sérénité et la collaboration avec tous les acteurs pour garantir une consultation électorale transparente et honnête".

A cette occasion, le ministre a évoqué les préparatifs entamés par son département en prévision de la prochaine élection, en répondant "efficacement" aux exigences du processus électoral pour une prise en charge dans "les meilleures conditions".

Les préparatifs à ces échéances se déroulent à un rythme accéléré, a-t-il dit, indiquant que la révision exceptionnelle des listes électorales a été lancée ce mercredi, une opération que son département veille à "perfectionner par le recours aux nouvelles technologies".

Le ministre a fait état, à cet égard, d'instructions données aux walis et aux walis délégués pour établir "une étroite coordination avec les permanences de la HIISE au niveau local", mettant l'accent sur le rôle important que joue cette instance pour "garantir la transparence des élections et améliorer le sens de l'exigence de comptes".

M.Bedoui a réitéré, enfin, la disposition de son département à accompagner et à collaborer avec la HIISE pour faire du prochain rendez-vous électoral "un nouveau succès dans un processus de démocratie émergent qui a souvent fait l'objet de manoeuvres".