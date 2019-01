Algérie: Ouargla - Plusieurs mesures préventives prises contre la fièvre aphteuse

Ouargla — Une batterie de mesures préventives contre la fièvre aphteuse a été prise dans la wilaya d'Ouargla après signalement de la perte de bêtes à travers différentes zones de la wilaya, a-t-on appris mercredi à l'inspection vétérinaire de la wilaya.

Ces mesures portent sur la mobilisation de 18 vétérinaires pour le contrôle des sites d'élevage et étables, l'organisation de campagnes de sensibilisation d'envergure en direction des éleveurs leur prodiguant les consignes à suivre, dont l'hygiène, la signalisation des symptômes de cette zoonose, la fermeture des marchés à bestiaux et l'interdiction de déplacements des cheptels à l'intérieur et à l'extérieur de la wilaya, a précisé l'inspecteur vétérinaire, El-Bouti Khemra.

L'isolement des foyers de la pathologie animale, ainsi que l'interdiction de déplacement du cheptel et produits à risque de transmission de la maladie sans autorisation établie au préalable par les services vétérinaires, font partie des mesures préventives préconisées.

Une large campagne de vaccination contre la fièvre aphteuse sera lancée par l'inspection vétérinaire après réception de 300.000 doses de vaccin à la fin du mois de février prochain, notamment au niveau des régions ou ont été signalés des symptômes de la maladie.

Les services vétérinaires de la wilaya d'Ouargla ont fait état de la perte, depuis l'apparition de la maladie au début du mois de décembre dernier, de près de 710 petits ovins et caprins dans les régions de Taibet, El-Hedjira et Remtha, alors qu'aucune perte d'animaux n'a été signalée parmi le cheptel bovin et camelin.

M. Khemra a indiqué que les analyses des échantillons prélevés des foyers de la maladie confirment que les pertes enregistrées sont dues à la fièvre aphteuse et, à moindre degré, à la peste des petits ruminants.

La wilaya d'Ouargla recèle une richesse animale de plus de 300.000 ovins, 33.000 camélidés et 1.200 bovidés.