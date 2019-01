Mali: Banques - Le nouveau siège de l'agence principale de la BNDA à Ségou inauguré

Le ministre de l'Économie et des Finances, Dr Boubou Cissé, a inauguré samedi 19 janvier le nouveau siège de l'agence principale de la BNDA dans la Cité des Balazans. C'était en présence des autorités politiques, administratives et notabilités de Ségou. On y notait également la présence du directeur général de la BNDA, Souleymane Waïgalo, du président du conseil d'administration de ladite banque, Moussa Alassane Diallo et plusieurs invités.

Bâti sur une superficie de 1500 m2 pour un coût d'exécution de 675 millions de FCFA, ce nouveau bâtiment de type soudano-sahélien qui vient d'être inauguré fait oublier l'ancien. Pour rappel, les locaux de ladite agence ont été démolis pour laisser la place à la construction de l'échangeur de Ségou.

S'exprimant à ce sujet, le directeur général de la BNDA a rendu hommage à tous ceux qui ont participé à la construction de ce bel immeuble. Pour lui, ce nouveau bâtiment contribue à l'embellissement de la ville de Ségou.

Par ailleurs, Souleymane Waïgalo a parlé de sa structure et de ses ambitions. Créée en 1981, la BNDA contribue à travers ses différents plans de développement à moyen terme à la lutte contre la pauvreté ainsi qu'à l'amélioration de la qualité de vie des populations rurales, a-t-il indiqué, ajoutant que cette contribution passe par l'amélioration progressive du taux de bancarisation et du niveau des financements en faveur de la clientèle.

Pour le DG de la BNDA, l'élargissement du réseau reste une nécessité dans un pays aussi vaste que le nôtre et où le taux de bancarisation demeure encore faible. Il reste convaincu qu'avec ce nouveau siège, la Région de Ségou enregistrera des incidences positives sur les activités socio-économiques.

Quant au ministre de l'Économie et des Finances, il a reconnu les efforts de la BNDA qui joue, selon lui, un rôle important dans la promotion et l'amélioration de l'offre de produits et services bancaires visant à soutenir l'inclusion financière dans notre pays.

Dr Boubou Cissé a, par ailleurs, rappelé que dans sa vocation et ses missions, la BNDA est fortement impliquée dans le financement du secteur rural dans notre pays. « Le secteur rural doit être soutenu et accompagné par la BNDA en offrant les meilleures conditions d'accueil et de services », a-t-il souhaité. En cela, l'agence de la BNDA de Ségou doit répondre à cette exigence de qualité et s'inscrire dans cette dynamique.