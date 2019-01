Burkina Faso: Le Japon finance la construction d'un magasin moderne de stockage de récoltes à Komsilga

Le Burkina Faso est un pays à vocation agricole. Plus de 80% de sa population s'adonne aux activités de production agricole. Le développement du secteur agricole est donc nécessaire pour assurer l'essor socio-économique du pays. C'est donc dans le cadre de la coopération entre le Japon et le Burkina Faso que la Coopérative maraîchère e Komsilga a reçu cette assistance financière pour construire ce magasin moderne.

Avec la construction de ce magasin d'une capacité de 100 tonnes, le Japon compte apporter sa « modeste » contribution à l'atteinte des objectifs du PNDES selon l'ambassadeur Tamotsu Ikezaki : « Ce magasin permettra tout d'abord de conserver le plus longtemps possible la production d'oignons pour les rendre disponibles aux consommateurs en toute saison, ce qui contribue à la sécurité alimentaire. Ensuite, d'optimiser les revenus en évitant que les producteurs soient obligés de brader leur production après les récoltes de peur que cela ne pourrisse. Enfin de renforcer la solidarité des producteurs pour qu'ils unissent davantage leurs forces pour booster la production maraîchère et contribuer à l'auto-suffisante alimentaire dans la commune de Komsilga.»

Le président de la coopérative bénéficiaire, Salomon Ouédraogo, a fait savoir que le stockage et la conservation des produits post-récoltes dans la commune rurale de Komsilga comme dans beaucoup de communes du Burkina Faso, demeure jusque-là une problématique pour le monde rural. Et, nonobstant les efforts déployés par l'État et ses partenaires au développement, le stockage et la conservation des productions agricoles sont loin d'être un acquis du fait de la vétusté des infrastructures, de leur insuffisance ou de leur inexistence. Le corollaire de ces difficultés est l'aggravation des pertes post-récoltes, toute chose qui affecte la sécurité alimentaire par la réduction des disponibilités alimentaires et des revenus annuels des agriculteurs. Salomon Ouédraogo, a, à cette occasion assuré la disponibilité entière des membres de la coopérative maraîchère à mener le projet à bon terme.

En rappel, le 17 janvier dernier le président de l'Association Faso-Japon Solidarité, Siaka Gobé et l'ambassadeur du Japon au Burkina signaient un contrat de don d'un montant d'environ 22 millions de FCFA pour l'exécution du « projet de mise à la disposition de deux ambulances pour la mairie de Bobo- Dioulasso et celle de Zorgho». Ces deux dons entrent dans le cadre du programme de coopération du Japon intitulé "dons aux micro-projets locaux contribuant à la sécurité humaine".