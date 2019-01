Congo-Brazzaville: Transferts - Kebano plaît à Yeni Malatyaspor, Bolasie vers Middlesbrough

Le mercato d'hiver n'est pas encore fini pour les joueurs congolais qui pourraient changer de club d'ici au 31 janvier. Le cas de Neeskens Kebano et Yannick Bolasie.

L'on apprend que le milieu offensif international congolais, Neeskens Kebano, pourrait quitter Fulhma en Premier League anglaise pour découvrir le championnat de Turquie.

L'ancien joueur du Paris-Saint-Germain, en France, et de Genk, en Belgique, peu utilisé la saison dernière en D2 anglaise par le club londonien et qui fait quelques apparitions cette saison depuis la venue du coach italien Ranieri, est visiblement à la recherche du temps de jeu. Neeskens Kebano n'a disputé que quatre matchs cette saison dont trois en championnat et un en Coupe de la Ligue. Selon les dernières nouvelles, il aurait trouvé un accord avec le club turc de Yeni Malatyaspor. Les deux parties, Fulham et Malatyaspor seraient en négociations dans l'optique de finaliser le transfert. Outre le club turc, Neeskens Kebano intéresse également la formation de Sheffield Wednesday (D2 Angleterre) pour un prêt jusqu'à la fin de la saison.

Un autre international congolais qui change de club, c'est Yannick Bolasie. En fin de prêt avec Aston Villa (Championship -D2 anglaise-), il est rentré dans son club, Everton, en Premier League. Mais il pourrait à nouveau être prêté jusqu'à la fin de la saison. Et l'on parle de Middlesbrough (D2 anglaise) où évolue un autre international congolais, Britt Assombalonga.

Selon le tabloïd anglais The Telegrah, Middlesbrough a amorcé des discussions avec l'autre club de Liverpool pour Yannick Bolasie. Cependant, Middlesbrough sera obligé de laisser partir certains joueurs ou encore de baisser leurs salaires. Revenu de blessures la saison dernière, l'ancien joueur de Crystal Palace a été prêté à Aston Villa par Everton.

Son coéquipier en sélection congolaise, Paul-José Mpoku, est pour sa part déterminé à rester au Standard de Liège, en Belgique. Il vient de rejeter l'idée de quitter les Rouches cette saison, une deuxième fois, après l'offre de quatre millions d'euros émanant de New England Revolution de la Major League Soccer, le championnat nord américain de football. En effet, Paul-José Mpoku ne compte pas aller en Allemagne, après la sollicitation de Mayence. « Je préfère jouer le top ici (au Standard, ndlr), l'Europa League ou la Ligue des champions que jouer le maintien en Bundesliga. Si je dois partir, j'irai en Amérique, en Chine ou à Dubaï », a confié le milieu organisateur congolais à Walfoot.be. Et d'ajouter : « Ils ont un plus gros budget que le Standard. Mais, j'ai toujours dit que si c'est pour aller dans un club comme Mayence, puisqu'on vient de les affronter, moi, ça ne m'intéresse pas ».