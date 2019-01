Cote d'Ivoire: Modernisation de l'administration publique - Des consultations régionales bientôt lancées

" Les consultations régionales consisteront à convier toutes les composantes socio-professionnelles du pays dans leur diversité, en l'occurrence, les services déconcentrés, les collectivités locales, la société civile, les leaders religieux,... à une réflexion collective sur les défis de modernisation de l'administration dans chaque région et sur la stratégie de modernisation de l'administration proposée par le gouvernement ", explique le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Touré.

La Côte d'Ivoire va mettre les différentes couches socio-professionnelles à contribution dans le cadre de la modernisation de son administration. La question a été abordée, ce mercredi 23 janvier 2019, en Conseil des ministres. Ainsi dans le cadre de ce projet, des consultations régionales seront organisées à travers tout le pays, annonce le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Touré.

Le lancement officiel aura lieu " dans les semaines à venir à Yamoussoukro ", sous la présidence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Puis suivra la phase pratique sur la période de janvier à mars 2019. Ces consultations, ajoute le ministre, se dérouleront avec la participation de l'administration territoriale qui assurera la conduite des travaux, à travers les préfets de région.

" Les consultations régionales consisteront à convier toutes les composantes socio-professionnelles du pays dans leur diversité, en l'occurrence, les services déconcentrés, les collectivités locales, la société civile, les leaders religieux, la chefferie traditionnelle, les organisations de femmes et de jeunes, les élus et les partenaires techniques et financiers à une réflexion collective sur les défis de modernisation de l'administration dans chaque région et sur la stratégie de modernisation de l'administration proposée par le gouvernement de façon à créer une dynamique de participation et d'adhésion à la politique de modernisation de l'administration et du service public ", a détaillé le porte-parole du gouvernement.

La dernière étape qui est la restitution des conclusions au chef du gouvernement, président de la Commission nationale de modernisation de l'administration publique, est prévue pour le mois d'avril 2019.