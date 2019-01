Cote d'Ivoire: Après la proclamation de sa victoire/ M. Moulot - "A la liste perdante, je voudrais réitérer mon appel à travailler main dans la main"

La Chambre administrative de la Cour suprême a proclamé, ce mercredi 23 janvier 2019, Jean Louis Moulot vainqueur des élections municipales à Grand-Bassam. Dans ses premières réactions, il a réitéré son appel à travailler avec le maire sortant Philippe Ezaley.

"C'est avec une grande joie que j'ai accueilli la décision de validation des résultats du second tour des élections municipales de Grand-Bassam qui désignaient la liste "Union et Rassemblement pour le développement de Grand Bassam" vainqueur au soir du 17 décembre dernier.

Ce faisant, la Chambre administrative de la Cour Suprême légitime notre victoire et met ainsi fin au processus de renouvellement du Conseil Municipal de Grand Bassam. A ce stade, je voudrais exprimer toute ma reconnaissance à Dieu Tout Puissant pour cette énième grâce qu'il nous accorde en ce début d'année.

Puis à l'ensemble des populations de Grand Bassam qui ont par deux fois décidé que "c'est le Moment " de la modernisation et du développement durable de leur ville. Je voudrais encore une fois saluer leur grand sens du devoir civique et leur constance à toute épreuve qui a permis de réaliser une victoire sans appel.

A la liste perdante je voudrais réitérer mon appel à travailler main dans la main et sans relâche pour maintenir la réputation symbolique de notre ville historique. Je ne saurais ignorer l'implication des autorités traditionnelles, coutumières et religieuses ainsi que celle des illustres fils et filles de Grand Bassam, que je remercie du fond du coeur, qui nous ont permis de rallier l'ensemble des communautés à notre cause.

Dès ce jour, je me mets au service de mes frères et de mes soeurs bassamois et prends l'engagement d'honorer mes engagements au cours des 5 prochaines années."