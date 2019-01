Cote d'Ivoire: Ressources animales et halieutiques - Les priorités du ministre adjoumani pour 2019 dévoilées

Kobenan Kouassi Adjoumani, ministre des Ressources animales et Halieutiques a décliné les grandes lignes de son action pour une autosuffisance de la Côte d'Ivoire en protéine animale et halieutique mercredi 23 janvier 2019 lors de la cérémonie de présentation de vœux du personnel du ministère.

« Pour l'année nouvelle 2019, je vous invite, à redoubler davantage d'effort pour poursuivre notre marche vers une production animale et halieutique performante, prospère et contribuant à la croissance économique, à la sécurité alimentaire et à la lutte contre la pauvreté pour le bonheur des ivoiriens, selon la volonté toujours affirmée du Président de la République, Son Excellence Alassane Ouattara. Je vous invite à préparer le prochain Salon de l'Agriculture et des Ressources Animales (SARA) qui représente un rendez-vous important pour notre secteur. Il est la vitrine des ressources animales et halieutiques », a-t-il dit.

« Continuons de travailler assidûment et intelligemment avec les partenaires techniques et financiers pour mobiliser les ressources pour financer le Plan Stratégique de Développement de l'Elevage et de la Pêche. Je compte sur chacune et chacun de vous pour gagner les futures batailles », a exhorté le ministre.

Yao Kouadio Abissa, Directeur des Ressources humaines du ministère a au nom des agents rassuré le ministre qu'ils seront à la hauteur des attentes.