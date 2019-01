Algérie: La quantité de poudre de lait distribuée aux laiteries a atteint 18.900 tonnes mensuellement

Oran — Le directeur de l'appui à l'Office national du lait et ses dérivés, Benhacine Rafik, a souligné, mercredi à Oran, que la quantité de la poudre de lait, distribuée aux laiteries et aux éleveurs du pays, a atteint 18.900 tonnes mensuellement, après la hausse de cette quantité, décidée l'année dernière, par le gouvernement.

En marge de l'ouverture de la 4ème édition du Salon international de l'agriculture, au Centre des conventions d'Oran, le même responsable a déclaré que la quantité de la poudre de lait, distribuée aux laiteries et aux éleveurs qui permet de fournir le marché en sachets du lait subventionné à 25 dinars le litre, a atteint 18.900 tonnes par mois soit une hausse de 30 pc.

Le gouvernement avait décidé, en avril 2018, d'augmenter cette quantité suite à la pénurie du lait en sachets enregistrée à cette période, rappelle-t-on. Selon le même responsable, la hausse de 30 pc de la poudre de lait a atteint les 4.500 tonnes mensuellement distribuées à 119 laiteries, liées par une convention de distribution de poudre avec l'Office précité dont 15 laiteries publiques et 101 autres privées. Le nombre global des unités activant au niveau national est de 210 laiteries.

Par ailleurs, Rafik Benhacine a révélé que l'Office du lait effectue, dans le cadre des conventions avec les secteurs public et privé, le suivi du système de soutien à la production de cette filière, avec la participation des directions des services agricoles des wilayas. À travers le système de soutien, l'Office accompagne les éleveurs dans différentes étapes de production en leur fournissant un suivi technique par des équipes spécialisées.

"Ces équipes sont présentes dans certaines wilayas seulement et nous aspirons étendre leur présence au niveau d'autres wilayas disposant de compétences et de moyens de production du lait, à l'instar de Souk Ahras, Blida et Relizane", a-t-il dit, précisant que "le suivi technique assuré aux éleveurs leur donne accès à des informations leur permettant d'améliorer leur rendement et fournir des données sur le marché , sur les approvisionnement et les mécanismes de financement, les assurances et l'investissement".

Concernant les dispositions prises pour éviter la pénurie du lait en sachets subventionné, M. Belhacine a évoqué l'accord entre l'Office et les laiteries concrétisé par la feuille de route permettant de connaitre les quantités produites, leur traçabilité depuis le début de la production pour jusqu'à la mise en vente chez le détaillant. "Ce qui nous permet de relever l'amélioration de la distribution et d'éviter les pénuries de cette denrée de première nécessité", a-t-il expliqué.

Pour la consommation du lait cru, le même responsable a signalé que les besoins du citoyen en ce produit sont en augmentation face à la hausse de la collecte du lait. Celle-ci est passée de 300 millions de litres durant la décennie dernière à 800 millions de litres en 2018. L'Algérie compte un cheptel bovin de 2 millions de têtes dont 1 million de vaches laitières et 30 pc de races développées, importées et destinées à la production laitière.

La 4ème édition du Salon international d'agriculture a débuté, mercredi, avec la participation de 100 exposants, a souligné son commissaire, Belhadj Amara Chamseddine. Cette manifestation vise à initier un partenariat entre les différents acteurs du secteur agricole pour impulser ce dernier afin qu'il soit une alternative aux hydrocarbures, ont fait savoir les organisateurs.