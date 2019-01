Cote d'Ivoire: Congrès constitutif du Rhdp - Le PIT appelle ses militants à se mobiliser

Après la sortie tonitruante, la semaine dernière, de la dissidence conduite par le Pr Daniel Ahizi, ex-président du parti, il fallait s'attendre à une réaction énergique des dirigeants légaux du parti.

Eh bien, c'est fait. Le mercredi 23 janvier, le Pr Kouassi Mermoz, secrétaire général du Parti ivoirien des travailleurs (Pit), a tenu une conférence de presse au siège du parti, à Adjamé, pour faire une mise au point. Mais surtout, pour lancer un appel aux militants, afin que ceux-ci prennent part massivement au congrès constitutif du Rhdp prévu les 25 et 26 janvier.

« La direction du Pit appelle les militants à se mobiliser et à prendre part aux préparatifs du 1er congrès ordinaire du Rhdp, rassure les Ivoiriennes et les Ivoiriens ainsi que ses alliés du Rhdp de sa pleine et totale adhésion et participation à cette messe populaire qui connaîtra son apothéose le 26 janvier », a-t-il affirmé.

Tout en les félicitant pour avoir activement pris part au pré-congrès, le numéro 2 du Pr Séka Séka Joseph a insisté sur le fait que le Parti ivoirien des travailleurs (Pit) est membre du Rhdp.

Concernant la sortie des dissidents, le conférencier estime qu'ils auraient pu le faire à l'intérieur du parti, dans un débat démocratique. « Que non ! Ils ameutent les partis de gauche et de droite ainsi que les personnalités politiques égarées, en quête de résurrection. Ils font du remplissage de badauds achetés ici et là pour faire foule. Et même l'ex-président, Francis Wodié, s'est prêté à ce jeu trouble, au motif qu'il faut sauver le Pit en l'empêchant d'aller au congrès du Rhdp », a-t-il déploré. Avant d'ajouter : « Hélas ! Ils s'y prennent trop tard ».

A ceux-là, le président du Pit, par la voix de son secrétaire général, a posé ces questions : « Où étaient-ils quand Ahizi Daniel noyait le Pit ? Qu'ont-ils fait pour sauver le parti qui avait plusieurs mois de loyers impayés, dont le personnel avait des arriérés de salaire et dont le téléphone, l'eau et l'électricité étaient interrompus pour impayées ? Savent-ils comment le Pit a survécu ? »

Pour lui, la dissidence veut tout simplement profiter du parti. « Daniel Ahizi oublie qu'il a initié cinq procès et qu'il les a tous perdus », a-t-il martelé. Il estime que Francis Wodié aurait pu jouer un rôle de premier plan dans une Côte d'Ivoire aujourd'hui inquiète, plutôt que de cautionner les agissements des dissidents.

Toutefois, dira-t-il, « dans un contexte général où le ton est à l'apaisement et à la réconciliation, la direction du Pit appelle les dissidents à revenir à la maison. Il ne leur servira à rien d'entreprendre de vaines initiatives désespérées. C'est bien à l'intérieur du parti que doit se tenir le débat, si débat il devait encore y avoir sur la présence ou non du Pit au sein du Rhdp».