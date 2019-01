Ile Maurice: Siamoises - La maman de Cléa et Cléanne veut les rejoindre en Inde

Elle a eu l'aval de son médecin pour effectuer le voyage à Bangalore, en Inde. S'y trouvent, son mari Ian Papillon et ses filles siamoises, Cléa et Cléanne. À hier, Marie Hélène Papillon a entamé les premières démarches. Elle a fait une demande de passeport. Sauf que les fonds, incluant le coût de son billet d'avion, manquent toujours. Elle a lancé un premier appel à la compagnie où travaille son époux et attend une réponse.

Ian Papillon, de son côté, à hier, explique que l'état de santé de ses filles est stable. «On s'accroche à l'espoir. Tan ki zot la. Nou pou priyé ki tou korek.» Le père de famille, dans la Grande péninsule depuis plus de 15 jours, est à bout de force mais ne veut nullement baisser les bras. «Hier (NdlR, mardi), après la publication d'un article sur moi, il y a eu pas mal de commentaires désobligeants à mon égard. Je demande aux internautes de ne plus dire des choses blessantes sur Cléa et Cléanne. Cela m'affecte beaucoup. Mo tousel ki konn mo soufrans.»

Ce père de famille ne peut s'alimenter correctement, faute d'argent, en Inde. Il explique qu'il est aussi dans le flou total en ce qui concerne son travail à Maurice. «La mem la kan ou pé koz ek mwa, mo éna zis enn bwat kafé dévan mwa. Je ne mange un repas complet qu'une seule fois par jour, car je dois économiser l'argent qui reste.» D'ailleurs, ses proches s'occupent de vérifier combien d'argent il leur reste. «Nous avons épuisé presque l'intégralité de nos économies et les dons que nous avions eus.»

Le père des jumelles siamoises ne sait comment boucler ce mois de janvier. Car même si son patron lui a accordé un congé, le temps de son séjour en Inde, il n'est pas sûr de toucher son salaire. «Nou pa finn diskit lor kas ditou. Mo dir ou mo latet fatigé boukou ek tousa problem-la... »