Congo-Kinshasa: Kinshasa-Alger - Abdelaziz Bouteflika félicite Félix Tshisekedi !

Le Président Algérien présente ses félicitations au nouveau Président congolais

Dans un message qu'il a adressé le 22 janvier 2019, le Président algérien S.E.M Abdelaziz BOUTEFLIKA a présenté ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs vœux de succès à S.E.M Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à l'occasion de son élection à la magistrature suprême de la République démocratique du Congo.

Dans son message, le Président BOUTEFLIKA a, aussi, salué la maturité du peuple congolais qui a fait triompher les valeurs de la démocratie et qui, à travers son choix, témoigne sa confiance et sa foi en à la vision qu'incarne le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et qui tend à concrétiser ses aspirations à la paix et à la prospérité.

Le Président BOUTEFLIKA assure dans son message le nouveau Président congolais de son entière disponibilité à œuvrer avec lui à l'approfondissement des relations d'amitié et de coopération entre l'Algérie et la RDC et au renforcement de la concertation politique entre les deux pays.