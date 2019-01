Afrique: Couronnée Miss Africa Calabar 2019 - Dorcas Dienda, la fierté de la RD. Congo !

«La victoire ne se cache pas si facilement, l'on ne change pas l'équipe qui gagne», disent les anciens. Cet adage trouve sa plénitude dans la vie de Dorcas Dienda, qui vient, du reste, de ramener une nouvelle récompense à la République Démocratique du Congo.

Cette jeune dame a raflé la seule couronne qui était réservée à la Miss Africa Calabar 2019, à l'issue d'une compétition intense de deux semaines. De ce fait, pas plus tard que le vendredi 18 janvier 2019, cette dame n'avait-elle pas raté d'exhiber son tout premier prix à ses amis, frères, connaissances ainsi qu'à ses compatriotes à partager sa joie. Cet évènement s'est déroulé lors d'une conférence de presse ténue au Kempinsky Fleuve Congo Hôtel de Kinshasa.

Avec ce titre, elle est devenue celle qui va représenter non seulement la RDC, mais aussi l'Afrique entière à travers le monde. En gagnant cette récompense, la jeune femme a bénéficié en même temps d'une somme importante estimée à 35.000 dollars américains, apprend-on. Faudrait-il rappeler que le combat s'est joué à Lagos, au Nigeria, où une vingtaine de femmes provenant de 20 pays africains, se sont confrontées afin d'espérer à la victoire finale. Après avoir été couronnée, Dorcas Dienda s'était confiée en ces termes : «Je suis honorée de porter les couleurs de notre pays, la RDC. Cette couronne est pour mon pays ».

Elle a manifesté son expression de joie, de confiance, d'assurance et d'honneur. L'on pouvait apercevoir sur le visage de cette charmante et belle dame, la joie de vivre et la fierté d'avoir honoré la RDC. Au cours de la récente conférence de presse, Dorcas Dienda a reçu des messages d'assurance ainsi que d'accompagnement de la République, via le Ministre du Tourisme, qui lui a promis de l'accompagner dans sa marche. Il sied de souligner que cette jeune femme est le fruit de l'Académie de Beaux-arts. Elle est native et originaire de la ville-province de Kinshasa. C'est une femme ambitieuse, qui veut investir dans le social des Congolais. Son leitmotiv, mieux son cheval de bataille, demeure l'éducation solide, riche et efficace dans l'humain, pour faire de lui un Homme de fer pour l'avenir du Congo.

Visionnaire...

Dans son rêve le plus grand, elle voit une dame Congolaise capable de changer le monde autour d'elle. C'est pourquoi, elle a annoncé son projet phare, celui qui consiste à créer des organisations non gouvernementales, spécialisées dans la prise en charge et l'éducation des filles et femmes des nations africaines. Consciente de ce que représente sa lutte, Dorcas Dienda a déclaré pouvoir continuer sa marche jusqu'au bout. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle elle ne cesse de multiplier ses sorties médiatiques, en vue de faire valoir des projets et son programme. Une longue route qu'elle débute petit à petit ! Les Congolais et Congolaises ne peuvent que lui jeter des fleurs !