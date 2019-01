Madagascar: Football - LIGUE 1 - Elgeco Plus chute face à CF-TFC

La quatrième journée de Ligue 1 a réservé une énorme surprise. Elgeco Plus est tombé face à CF-TFC, promu de la deuxième division,

hier sur la pelouse Carion. Le double champion d'Analamanga s'est incliné sur le score de deux buts à un. Les deux équipes étaient à égalité à l'issue de la première période. Tout s'est joué en deuxième mi-temps. Les deux réalisations du CF-TFC ont été signés Tojo et Mainty. En face, Zôla a marqué l'unique but pour Elgeco Plus sur penalty.

Il s'agit du troisième succès de FC-TFC en trois sorties. Dans les autres rencontres d'hier, Jet Mada et Mama FC se sont séparés sur un résultat nul et vierge. Five FC et Tana Formation-CFFA se sont également neutralisés, sur le score d'un but partout.

Au classement général, Cosfa mène toujours la danse, dans le groupe A. Les militaires ont fait le plein jusqu'à présent, avec quatre victoires en autant de matches (12 pts). CF-TFC conforte sa deuxième position (9). Elgeco reste campé à la troisième place (4). Dans la deuxième moitié de tableau, l'on retrouve COSPN (3), Uscafoot (3), Five FC (2), Tana Formation-FCCA (1). Du côté du groupe B, l'AS Adema garde la tête, malgré son nul de mardi (8 pts). Suivent Jet Mada (5), Mama FC (4), Disciples FC (3), CNaps Sport Tana (3) et Fosa Juniors Tana (3). Mi20 ferme la marche (2).