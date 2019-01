Afrique: Soutien aux entreprises - Le groupe Axian rejoint Partech Africa

Établi à Madagascar depuis plus de 150 ans, Axian est un groupe familial et un acteur économique majeur dans l'océan Indien, Les entreprises malgaches auront plus de chance de soutien. Partech Africa va faire son entrée dans des affaires du pays, grâce à l'entrée du groupe Axian dans les fonds lancés par la firme Globale Partech.

Stratégie de soutien

En effet, pour consolider sa stratégie de soutien aux entreprises, Axian a souhaité rejoindre un des seuls fonds de Venture Capital, spécialisé dans les jeunes pousses africaines et axé sur les secteurs porteurs du continent, tels que l'inclusion financière (Fintech, InsurTech), la mobilité, les services mobiles et online (commerce, loisirs, éducation, santé), la supply chain et la digitalisation de l'économie informelle. Partech Africa est un fonds lancé par la firme globale Partech qui a des bureaux à Paris, San Francisco, Berlin et Dakar. L'entité africaine bénéficie de l'expertise et de l'expérience unique des équipes de Partech, dans l'accompagnement et le développement des start-ups. Les sociétés soutenues par Partech ont réalisé 21 introductions en bourse et plus de 50 cessions stratégiques supérieures à 100 millions de dollars auprès de grandes entreprises internationales. En rejoignant le rang des investisseurs de Partech Africa, Axian confirme son engagement à soutenir les entrepreneurs talentueux et à donner aux start-ups, aux TPE et aux PME africaines , l'opportunité de réussir leur décollage. Dès son lancement début 2018 Partech Africa a obtenu le soutien d'institutions financières de premier plan telles que l'IFC, membre du groupe de la Banque Mondiale, la Banque Européenne d'Investissement (BEI) et Averroès Finance III (fond de fonds géré par Bpifrance et Proparco) ; ainsi que des grandes entreprises internationales.

Ce fonds d'investissement lancé début 2018 par Partech, est destiné à développer des projets innovants dans de nombreux pays africains.

Axian Entrepreneurship Program

L'investissement d'Axian dans le fonds Partech Africa vient s'ajouter aux trois récentes opérations d'investissement du Groupe en Afrique. En 2017, Axian a investi dans les fonds Adenia Capital IV et ECP IV. Plus récemment le Groupe est entré au capital de MIARAKAP, premier fonds malgache d'impact entièrement dédié à l'accompagnement des TPE et PME. Dans la continuité de ses investissements, Axian agit directement, à travers un programme dédié « Axian Entrepreneurship Program », pour contribuer au renforcement du tissu économique malgache. Ce programme, qui ouvrira dans quelques mois un campus NEXTA dédié au co-working et à l'incubation, et qui a vocation a permettre aux porteurs de projets innovants de réaliser leurs ambitions. Une équipe d'experts conseille, coache et forme les entrepreneurs tout au long de la concrétisation de leur projet.

L'accompagnement de NEXTA, des start-up, PME et TPE aux différentes étapes de leur croissance facilite le déploiement de projets à impact économique, social et environnemental. En s'associant à Partech Africa, Axian souhaite également renforcer ses connaissances sur l'écosystème entrepreneurial africain et sur le marché des « Techs » en Afrique. D'après Hassanein Hiridjee, CEO d'Axian « En appuyant et en favorisant l'expression, la créativité, le dynamisme de nombreux entrepreneurs africains, nous permettons l'émergence de projets à impact sur le continent. Ces projets peuvent se révéler être de formidables accélérateurs de développement en améliorant le quotidien de milliers de personnes. » a déclaré Hassanein Hiridjee CEO d'Axian.

Né à Madagascar, Axian imagine des modèles de croissance novateurs axés sur la coopération et la mise en commun d'expertises développées dans un pays subsaharien. Le groupe s'est engagé depuis plusieurs années à soutenir les jeunes entreprises et à accompagner les porteurs de projets innovants à fort potentiel de croissance. Convaincu que le renforcement du tissu entrepreneurial africain est un gage de développement pour ces pays, Axian investit dans les talents et priorise les secteurs porteurs d'innovation.