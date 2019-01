Madagascar: ARTEC - Le « Children Online Protection » pour protéger les enfants du net

Internet est un espace de liberté et ouvert, offrant des sources d'informations et d'inspirations illimitées. Mais il est nécessaire de protéger les enfants sur les risques et dangers auxquels ils pourraient être confrontés.

L'évolution digitale apporte ses bons et ses mauvais lots. Avec internet, les portes et les fenêtres s'ouvrent sur un nouveau monde, le virtuel. Une réalité transformée à travers ce miroir que l'on se crée, et où l'on ne veut voir que les bons reflets de soi. Sur internet, à travers les réseaux sociaux, on peut se créer une réalité améliorée. Et si l'on ne sait pas les contrôler, on peut très vite en être victime. Dans cette réalité inventée, les enfants sont les plus exposés à toutes sortes de manipulations, et d'exploitations. Face à cela, l'ARTEC (Autorité de Régulation des Technologies de Communication) participe à un grand programme mondial, le « Children Online Protection » avec à ses côtés l'UNICEF, le Ministère de la justice, la Police Nationale (PMPM), dans la mise en œuvre du projet « We protect children on line ».

Sensibilisations et formations

Il s'agit d'une série de sensibilisations et de formations qui a pour but de lutter contre la violence et les abus en ligne perpétrés contre des enfants et des adolescents. Ainsi, le projet s'adresse à plusieurs bénéficiaires dont les journalistes d'investigation, ainsi que les membres du Réseau de Protection des Enfants (RPE). L'ARTEC a ainsi mis en exergue, lors de ces formations, les dangers liés à l'utilisation de l'internet pour les enfants, le survol des sanctions et mesures à prendre , relatives aux infractions en ligne contre les enfants, qui sont mentionnées dans la loi n°2014-006 sur la cybercriminalité, mais aussi les directives de l'UIT en matière de protection des enfants en ligne. Par ailleurs, ARTEC a également accompagné les représentants du RPE pour des séances de sensibilisations effectuées auprès de quelques collèges et lycées de la capitale et de la Région Boeny.

Initiative internationale

Le programme Children On line Protection est une initiative menée par l'Union Internationale des Télécommunication, afin de créer une dynamique internationale pour la promotion de la protection des enfants face à l'internet dans le monde. L'IUT a lancé ce projet en novembre 2008, en réunissant toutes les parties prenantes concernées par la protection des enfants face au déferlement d'internet. Le programme effectue une approche holistique de la protection des enfants, en développant des stratégies dans divers secteurs clés: les sanctions légales, les mesures et procédures techniques de protection, le renforcement de capacité, la coopération avec les différentes parties prenantes concernées... afin de promouvoir un environnement sécurité pour les enfants.