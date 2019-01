Madagascar: Confédération des PME en BTP - Un cadre législatif en faveur des PME proposé

La confédération des PME (Petites et Moyennes Entreprises) œuvrant dans le domaine du BTP (Bâtiment et Travaux Publics) regroupe actuellement près de 40 membres répartis dans les 22 régions de l'île.

« Ce qui prouve une occupation territoriale plus élargie et un poids non négligeable sur notre capacité d'opérer dans ce secteur. Nos leitmotivs sont entre autres, de se doter d'une vision qui prend en compte le souci d'avoir une infrastructure durable et de qualité, capable de faire face au changement climatique et d'aller dans le sens de la célérité en ligne avec la vitesse de l'Etat dans le cadre de l'IEM. La mise en place d'un mécanisme de renforcement de capacité continu en assurant la performance de manière à rester compétitif, n'est pas en reste », a expliqué le PCA de cette confédération, Andriamihaingo Berthin, lors de la présentation de vœux hier. Et lui de rajouter que l'objectif de la confédération est de doter le pays d'infrastructures modernes tout en contribuant de manière notoire au développement rural, notamment des réseaux hydro-agricoles. C'est pourquoi, elle propose un cadre législatif en faveur des PME stipulant l'attribution au moins 20 à 30% du budget des projets structurants à Madagascar.