Madagascar: Base Toliara - Formation anticipée de main d'œuvre qualifiée

Un comité de transparence pour le recrutement de Base Toliara, a été mis en place.

L'insuffisance en capital humain est observée dans la région Atsimo-Andrefana. La compagnie minière Base Toliara qui s'implante dans le site de Ranobe, situé à peu près 50km au nord de la ville de Toliara, apporte ainsi une solution.

Il s'agit notamment de la formation anticipée des personnes à recruter durant la phase de construction du site d'exploitation d'ilménite et les concentrés de rutile et de zircon. En effet, cette compagnie minière qui va prôner en priorité le développement de sa zone d'implantation, privilégiera la création d'emplois locaux, notamment dans les quatre communes impactées par le projet. Il s'agit des communes de Tsianisiha, d'Ankilimalinika, de Belalanda et de Toliara I. Elle a besoin, entre autres, de maçons, de charpentiers, de conducteurs d'engins, de soudeurs et d'électriciens. On a appris, de source auprès de la compagnie, que l'inscription des candidats débutera en février prochain. Et la première session de formation sur les métiers de construction se tiendra en avril prochain. Notons qu'une société se spécialisant dans le domaine de la construction dans le secteur minier basée en Afrique du Sud, va prodiguer cette formation. Et la 2e session de formation concernera le volet plus technique au profit des soudeurs et des électriciens, des mécaniciens et des conducteurs d'engins, entre autres.

Conditions d'éligibilité. Dans la même foulée, Base Toliara appuiera les centres de formations y compris les lycées techniques publics et privés, basés à Toliara, qui vont former en tout plus de 700 techniciens. Et en se conformant à certaines conditions d'éligibilité, il a été soulevé que toutes les femmes et tous les hommes qui réaliseront ces formations sur les métiers de construction utiles au projet de Base Toliara, ne pourront pas être recrutés en totalité durant cette phase de construction. Certains d'entre eux, peuvent ainsi utiliser leurs nouvelles compétences pour postuler un emploi auprès d'autres employeurs locaux, dont entre autres, les entreprises sous-traitantes de la compagnie minière ou bien lancer leur propre entreprise de fourniture de biens ou de services. Il faut savoir qu'un comité de transparence pour le recrutement de Base Toliara, a été mise en place. Il se focalisera sur l'inscription des candidats pour ces formations anticipées.

Contenu local. On a appris également que Base Toliara entamera les travaux de construction de son camp de base en juin prochain. La compagnie minière travaillera ainsi en collaboration avec les entreprises en BTP locales, pour ce faire tout en augmentant le contenu local. Les appels à manifestation d'intérêt sur l'acquisition des biens et services utiles au projet, seront prochainement lancés. On peut citer, entre autres, la location des voitures. En outre, les artisans locaux seront privilégiés étant donné qu'ils vont fabriquer tous les mobiliers utilisés par la compagnie.