Madagascar: Communication - Une place de choix dans la promotion de l'excellence chez la CNaPS

Suite à l'obtention du Certificat International de l'Excellence, la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNaPS) a réuni ses cadres au CCL Vontovorona les 14 et 18 janvier derniers pour promouvoir la culture de l'excellence dans le fonctionnement, les relations humaines et la gouvernance de la Caisse.

L'atelier était donc intitulé « la place de la communication dans la promotion de l'excellence ». La CNaPS réunit ses cadres deux fois par an. Cette année, ils étaient une centaine, avec une nette participation de ceux de la Direction générale, des chefs de service, des délégués et des chefs d'antenne. Un expert en communication a aussi collaboré avec la caisse pour la tenue de l'atelier. L'objectif en était par ailleurs de mettre en place « une stratégie de communication de la CNaPS pour 2018 -2022 ».

Activités. L'atelier a permis la tenue de débats enrichissants, suivis de plénières et d'autres moments de concertation. Sessions à l'issue desquelles, 77 critiques ont été reçues et plusieurs points positifs ont été recueillis ; pour ne citer que l'amélioration de la communication interne et interpersonnelle de la caisse, la relation avec les employeurs et travailleurs affiliés, la communication avec les non-affiliés, avec les travailleurs indépendants, les prescripteurs et les médias. Une collaboration qui fait sens, dans la mesure où , les missions de la CNaPS et le b-a-b-a de la protection en général sont encore assez opaques, pour le grand public, à Madagascar. Et c'est là que les médias jouent un rôle déterminant.

La sécurité sociale concerne tout le monde, allant des employeurs et leurs travailleurs, aux familles de ceux-ci et à la viabilité des entreprises et de l'économie au sens large. Travailler dans un environnement stable concourt à booster la productivité et la motivation des employés, d'où une plus grande rentabilité pour le patronat, logique. La redevabilité, la transparence, la politique de proximité et la culture d'excellence font désormais partie intégrante de la stratégie de communication de la CNaPS pour 2018 - 2022.

Actions sociales. Notons que suite à l'atelier, le personnel de la CNaPS a effectué des actions sociales dans la région d'Itasy. Il a offert des Produits de première nécessité (PPN) et des goodies aux personnes âgées et démunies des cinq fokontany de la commune urbaine de Miarinarivo CNaPS. « Notre amitié sera puissante et nous nous préoccuperons toujours de vous », dixit le directeur général de la CNaPS M.Arizaka Rabekoto Raoul. Une vieille dame appelée Raketamanana Marcelline était très touchée par ce geste : « M. Raoul était mon voisin, on habitait dans un quartier près de l'abattoir, aujourd'hui je suis vieille et je le remercie de tout mon cœur, car il n'oublie jamais les personnes âgées ; je souhaite que l'amour de Dieu l'accompagne dans sa famille, dans la société et dans son travail.

Pour la CNaPS Sport, je leur souhaite également la victoire autant au niveau national qu'international » . La distribution des PPN a été une occasion de présenter à la population de Miarinarivo les trophées obtenus par CNaPS Sport Football qui a gagné le titre de Champion de Madagascar. Après cela, la grande famille de la CNaPS a rejoint la montagne d'Ambohidray (fokontany Antanambao Sud, Miarinarivo) pour y effectuer l'une de leurs activités de responsabilité sociétale de l'entreprise : le reboisement. 5500 arbres ont été plantés pour l'occasion.