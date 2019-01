Madagascar: Basket / « AfroLeague » - COSPN fait appel à des joueurs Congolais et Tunisien

Avec la présence des joueurs expérimentés au sein des autres équipes participantes, COSPN a fait appel à deux renforts mesurant 2,15 m et 2, 05m.

L'équipe du COSPN est prête pour l'Afroleague, une compétition continentale réunissant les vainqueurs de chaque zone. Les éliminatoires de la « Round of 16 » du groupe D se disputeront du 15 au 17 février au Palais des Sports de Mahamasina. Quatre pays prendront part à ces rencontres à savoir Petro De Luanda (Angola Zone 6), Smouha (Egypte Zone 5), BC Mazembe (République Démocratique du Congo Zone 4) et COSPN (Madagascar Zone 7). Les quatre formations disputeront respectivement trois rencontres. Les deux premières équipes se qualifieront pour l'Elite 8. Les groupes C et D sont dans la conférence Est. Pour l'Elite 8, les rencontres aller se joueront du 22 au 31 mars et le retour sera prévu du 5 au 14 avril. L'équipe qui termine première dans les groupes E, F, G et H disputera le « final four » du 3 au 5 mai.

Renforts. Selon le règlement de la compétition, chaque équipe peut aligner deux joueurs étrangers mais qui devraient être naturalisé. Avec la présence des joueurs expérimentés au sein des autres équipes participantes, COSPN a fait appel à deux renforts, un congolais mesurant 2,15 m et un Tunisien 2, 05m. « Ce n'est pas ce qu'on ne fait pas confiance aux joueurs, mais, il faut être réaliste surtout face aux géants africains » a fait savoir, le commissaire Rufin Lebiria, président de la section basket-ball. La nouvelle formule de compétition a été discutée à Abidjan. « Ce changement fait suite aux demandes des férus de basket-ball sur la scène continentale. La nouvelle formule offre aux équipes africaines de disputer plus de compétitions » a déclaré, Jean Michel Ramaroson, président de la fédération malgache de basket-ball. Auparavant, les équipes vainqueurs de chaque zone disputeront directement la phase finale. La FMBB a fait tout le nécessaire pour que Madagascar puisse abriter la phase éliminatoire du groupe D. En attendant, l'équipe de la police nationale fait appel aux sponsors et aux férus de la balle au panier pour donner un coup de main dans l'organisation de cette compétition.

Les groupes

GROUPE A

AS SALE (Maroc) Z1

RIVERS HOPPERS (Nigeria) Z3

JS KAIROUAN (Tunisie) Z1

SLAC (Guinée) Z2

GROUPE B

ES RADES (Tunisie) Z1

CIVIL DEFENDERS (Nigeria) Z3

ELAN SPORTIF (Bénin) Z3

BC TERREUR (Congo) Z4

GROUPE C

AL AHLY (Egypte) Z5

PRIMEIRO DE AGOSTO (Angola) Z6

FERROVIARIO DA BEIRA (Mozambique) Z6

REG BBC (Rwanda) Z5

GROUPE D

PETRO DE LUANDA (Angola) Z6

SMOUHA (Egypte) Z5

BC MAZEMBE (Congo) Z4

COSPN (Madagascar) Z7