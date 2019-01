Ile Maurice: Chassée à coups de balai - Ancienne belle-fille vs ex-belle-mère

Elle a intenté un procès en réclamation de Rs 300 000 à son ancienne future belle-mère... Cette femme allègue avoir subi des préjudices lorsqu'elle s'est rendue chez elle pour rendre les cadeaux de mariage. Le jugement est tombé mardi 22 janvier, devant la cour intermédiaire. Sa plainte a été rejetée.

Cette affaire tourne autour d'un mariage. La plaignante s'était fiancée à un homme en 2006, mais l'union avait été annulée à trois reprises. La plaignante affirme que ce n'est pas elle qui a décidé de se rétracter. Le fiancé s'était montré distant, tout en évitant de répondre à ses nombreux appels téléphoniques. Toujours selon ses dires, ce n'est qu'en janvier 2013 qu'elle a appris que le fiancé s'était marié avec une autre femme.

«Je me suis sentie trahie et lui ai reproché qu'il aurait dû m'informer de sa décision. Ainsi, je me suis par la suite rendue chez le défendeur, en compagnie de ma mère et de mon oncle, pour rendre les cadeaux qu'on m'avait donnés. Mais mon ex-belle-mère nous a chassés de la maison, avec un balai», poursuit la femme. Elle dit avoir subi un traumatisme et s'être sentie dénigrée par l'attitude agressive de l'ex-belle-mère.

La défenderesse, elle, affirme, que la femme et ses proches se sont introduits chez elle sans préavis et que la mère de l'ancienne fiancée s'est montrée acerbe. «J'ai dû me défendre à l'aide d'un balai. C'est la plaignante qui, avançant des raisons d'incompatibilité, a quitté mon fils.» L'ex-belle-mère nie les avoir brutalisés.

La magistrate Wendy Rangan a trouvé plausible la version des faits de la défenderesse. Elle a rejeté la demande de réclamation en dommages.