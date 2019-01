Angola: Les grévistes du CFL rétablissent des services minimaux

Luanda — Les travailleurs du chemin de fer de Luanda ont repris jeudi les services minimaux, avec la circulation d'un train sur la ligne Viana - Bungo, une activité interrompue il y a quatre jours dans le cadre de la grève générale.

C'est le premier pas positif dans les négociations entre le Syndicat des travailleurs des chemins de fer et l'administration du CFL, après neuf jours de conflit, en raison de l'absence d'accord sur le point principal du cahier de réclamations contenant 19 points.

Il s'agit d'une augmentation de salaire de l'ordre de 80%, que l'administration du CFL affirme ne pas avoir capacité de correspondre.

En ce qui concerne la levée partielle de la grève, le directeur du bureau de communication institutionnelle et presse du CFL, Augusto Osório, a confirmé à l'ANGOP qu'un accord avait déjà été conclu permettant la reprise du service minimum avec les deux trains.

Compte tenu de l'accord conclu entre les parties, vendredi prochain (25), les travaux reviennent à la normale avec l'entrée en service des 17 trains quotidiens.

Les travailleurs du CFL ont entamé une grève générale le 14 de ce mois pour une durée indéterminée, car ils ne sont pas parvenus à un consensus avec la direction de l'entreprise sur l'un des 19 points de la Déclaration de Greve: augmentation de salaire de 80%.

Outre la question des salaires, le livre de réclamations comprend également l'amélioration des conditions de travail et la mise à jour des catégories de main-d'œuvre.

Alors que les services minimaux étaient supprimés, le ministère des Transports avait annoncé mardi dernier qu'il avait demandé à l'Exécutif une réquisition civile, en vertu de la loi sur la grève (23/91 du 15 juin), visant à remplacer les grévistes du Chemin de fer de Luanda (CFL).

Dans un communiqué de presse, le ministère a précisé que cette mesure faisait suite à une demande de la compagnie de chemins de fer de Luanda et visait à assurer la continuité du service de transport, paralysé depuis huit jours.

Selon le Ministère des Transports, l'Exécutif peut déterminer la réquisition civile, dans des cas d'intérêt national justifié et à titre exceptionnel.

Dans la note, le ministère a indiqué qu'il prenait des mesures en coordination avec le ministère de l'Administration publique, du Travail et de la Sécurité sociale et l'organe de défense et sécurité afin de garantir la tranquillité et de normaliser la circulation ferroviaire du Chemin de fer de Luanda le plus rapidement possible.