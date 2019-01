Ile Maurice: Nombre d'heures de travail réduit pour les fonctionnaires - «Asizé Bez Cass ?»

Ce n'est pas nous qui le proposons, mais la Federation of Civil Service and Other Unions (FCSOU). Le syndicat a proposé la création d'un ««happiness index» de même que la réduction du nombre d'heures de travail des fonctionnaires - de 8 à 6 plus précisément .

Depuis, les réactions fusent. «Déjà zot talé dan buro et la plupart du temps zot lor tel, aster pou reduire l'heure travail... Grand matin zot prend zot du thé faire palabre... travaille pou 2 heures temps al déjeuner... bazar shopping... retourné refaire palabre et gueté ki ler 4pm ferme la boutique alé .. Essaye tel enn buro .. gueté combien de temps bizin atan...», ironise un internaute, dans le sillage de cette proposition. «Why dont they just stay and home and get paid... then there won't be any debate», argumente une autre. «Nek pou Asizé Bez Cass mem (ABC)», se demande d'aucuns.

Quel est votre avis sur la question ?