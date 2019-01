Tunisie: Une spirale d'endettement

D'une année à l'autre, d'une saison sportive à l'autre, le football tunisien prend de plus en plus un virage incontrôlable. Il ne parvient plus à faire face à un univers qui ne sait plus se montrer raisonnable en termes de finances. Le fameux fair-play financier ne semble pas convaincre les différentes parties prenantes. Encore moins constituer une solution pour remettre les choses à leur place réelle.

Les interrogations n'en finissent pas. L'on se demande encore et toujours pourquoi les clubs tunisiens continuent à dépenser à tout va alors qu'ils ont des dettes importantes et qu'ils peinent à trouver un équilibre financier. Pourquoi sont-ils entraînés dans une spirale d'endettement ? Pourquoi subissent-ils des pertes colossales ?

L'on comprend que le système soit complexe, que le contexte soit difficile, mais la règle de base est pourtant simple : les clubs doivent respecter les exigences relatives à l'équilibre financier, c'est-à-dire ne pas dépenser plus qu'ils ne gagnent.

La plupart ont justement une masse salariale supérieure à leur chiffre d'affaires. Cela plaide pour la nécessité d'un encadrement plus étroit, pour l'amélioration de la transparence et de la traçabilité des comptes des clubs, des indemnités des transferts, du plafonnement de la masse salariale des joueurs qui ne cesse d'augmenter.

Dans les championnats européens, la libéralisation du marché des joueurs, des dépenses de transfert et des salaires, qui ont augmenté de manière vertigineuse, a cependant constitué une source de réflexion. L'on n'a pas hésité à opter pour les lois et les règlements adoptés pour faire face aux dépassements financiers. Beaucoup de clubs ont été rétrogradés pour cause de dettes trop importantes. D'autres clubs, en appellent à la garantie des collectivités publiques pour éviter la faillite. La mise en place des nouvelles réformes a permis au football espagnol, par exemple, d'amorcer sa cure d'assainissement des comptes. Le fair-play financier adopté a porté sur les comptes d'exploitation et pas sur l'endettement. L'on est arrivé à conclure que, sur une année donnée, un club doit couvrir ses dépenses avec ses recettes propres (droits tv, billetteries, merchandising... ).

Le fair-play financier est un dispositif indispensable. Il a pour but de revenir à une économie réelle, d'empêcher les clubs de financer à perte.

Le cœur du problème concerne cependant et surtout les recettes qui ne sont pas toujours un apport, encore moins une source permanente et déterminante, pour tous les clubs tunisiens.

Reste que le football tunisien est à présent fortement intégré dans la sphère économique. Il est soumis à tous les aléas et contraintes. De nouvelles pratiques ont vu le jour et ont contribué à entretenir une spirale inflationniste. La santé financière des clubs s'est fortement dégradée. Cette inflation s'est répercutée sur toute la structure du marché du football et par des moyens financiers en constante progression. Mais aussi et surtout par une gestion des ressources le plus souvent mal orientée.

Si le football n'est plus cet exutoire de passions collectives, s'il est impossible de faire revivre aujourd'hui l'aspect amateur, (la compétition, la recherche de la performance, les objectifs économiques, parfois même politiques, caractérisent ainsi mieux le football tel qu'on le vit actuellement), tout ce qui entoure ce sport s'est transformé en une obsession financière incontournable qui occulte tout le reste.

Dans un tel contexte, le dérapage risque d'être considéré comme un fait ordinaire, tandis que le caractère prétendument exemplaire est ouvertement contredit.