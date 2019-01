Tunisie: Une moisson de 1.050 milliards

A quoi serviront les 1.052 millions de dinars annoncés par l'UE ?

D'abord, au profit du programme «Jeunesse en action» à raison d'environ 207 MD qui faciliteront «l'inclusion économique, politique et sociale des jeunes Tunisiens parmi les catégories les plus vulnérables dans le marché du travail et aussi leur insertion dans la vie politique».

En d'autres termes, les jeunes dans les régions dites défavorisées ou prioritaires à l'intérieur du pays désireux de s'intégrer dans le circuit économique profiteront de crédits en vue du lancement de leurs propres projets.

Ensuite, une enveloppe équivalente à 241 MD sera consacrée au développement local et à la réduction des disparités régionales et locales. Ainsi, les régions et les localités qui souffrent encore de l'absence des commodités nécessaires au fonctionnement normal des institutions (plus particulièrement au niveau des quelque 90 nouvelles mairies implantées à l'occasion des élections municipales du 6 mai 2018) profiteront-elles des financements requis afin que leurs projets de développement puissent être concrétisés. Idem pour la réduction des disparités régionales dans la mesure où plusieurs régions de l'intérieur ont besoin d'une infrastructure de base adéquate propre à inciter les investisseurs à s'y installer et à y créer des entreprises propres à offrir de l'emploi aux jeunes de ces mêmes régions ou à les inciter à créer eux-mêmes leurs propres entreprises ou micro-entreprises en attendant de voir leurs régions se transformer en pôles de développement régional prenant en considération les spécificités de chaque région et les possibilités d'investissement offertes.

Enfin, les secteurs du tourisme, du développement urbain, de la culture et de l'administration auront droit à la part la plus importante dans le financement offert par l'Union européenne, soit une enveloppe de 552 MD. Le communiqué diffusé hier ne précise pas comment sera répartie cette importante enveloppe d'aide entre les divers secteurs. Sauf que ces aides interviennent au moment où l'économie tunisienne a, plus que jamais, besoin d'un geste de soutien face aux difficultés qu'elle affronte depuis des années.

Et ces difficultés résultent, souligne le chef du gouvernement Youssef Chahed lors du séminaire «La vision stratégique du Moyen-Orient» organisé dans le cadre du Forum de Davos, de la crise en Libye qui a eu un impact négatif sur l'économie tunisienne (retour de milliers de travailleurs tunisiens exerçant dans ce pays frère), et du coût engendré par la lutte contre le terrorisme qui a nui à l'activité touristique.

Et même si la Tunisie a enregistré un faible taux de croissance et a vu le taux de chômage s'élever, notamment parmi les jeunes diplômés, elle continue, assure le chef du gouvernement, «de déployer ses efforts pour améliorer le climat des affaires, concrétiser des projets de partenariat public-privé et mettre en place la réforme fiscale que tout le monde attend».