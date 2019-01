Tunisie: Equitable

USBG : Yefreni, Jetelli (Trabelsi), Sellami, Ben Tarcha, Naghmouchi, Ben Hsina, Bahia, Laâmari (Lua-Lua), Zoghlami, Ouji, Attia

CSS: Dahmane, Mathlouthi, Hnid, Amamou, Zouaghi, Karoui (Mancer), Oueslati, Herzi, Manuchio (Ben Ali), Kouraichi

Dès le coup d'envoi, les Sfaxiens ont réussi à imposer leur maîtrise technique en dominant leurs vis-à-vis assez crispés par l'enjeu. Face à ses adversaires, Krol a fait quelques remaniements en lançant d'entrée Oueslati, Kouraichi et Karoui. Ce trio a donné l'impression de maîtriser la situation, mais en vain. Au fil des minutes, le jeu des Sfaxiens a manqué de punch en raison d'un manque de fraîcheur manifeste après les efforts fournis dimanche en coupe de la CAF face à «Vippers». Certes, il y a deux essais de Karoui et Manuchio mais leurs tirs étaient mal encadrés. L'USBG, en dépit d'un bon Bahia actif a été incapable de bloquer les manœuvres sfaxiennes. Et à la 27', après une belle une-deux entre Djelassi et Mathouthi, ce dernier ouvre le score pour son équipe au grand bonheur de ses coéquipiers.

Ce but a donné une énergie pour les visiteurs qui ont raté l'occasion d'aggraver le score. Et celui qui rate encaisse. A la 37', suite à un coup franc bien botté par Ben Hsina, Ben Tarcha profita d'une confusion au sein de la défense sfaxienne pour égaliser (1-1). Après cette égalisation le jeu se concentra au milieu de terrain, surtout que l'absence de Mancer, et Soukari s'est ressentie. La mi-temps s'est achevée sur un score de parité.

Quand l'arbitre s'en mêle

De retour des vestiaires, les visiteurs ont rectifié le tir en procédant à des réglages au milieu du terrain. La rentrée de Mancer bonifie l'entrejeu sfaxien avec des balles astucieuses à Manuchio.

Ce dernier a été crocheté dans la surface de réparation. Le penalty était flagrant, mais l'arbitre a omis de le siffler (48'). Quatre minutes plus tard, après une passe de Mancer, Manuchio, à un mètre du gardien local, temporisa et rata un but certain. Face à cette furia sfaxienne, le coach de l'USBG a fait entrer deux milieux de terrain pour faire face aux incursions de Chawat, Mancer et Djelassi, mais en vain. En effet, les visiteurs n'ayant plus rien à perdre montent à l'attaque. Et à la 76', après une tentative de Chawat, l'arbitre annule le but après un coup franc sur Ben Tarcha. On assista à un ratage monstre de la part des deux équipes, crispés vu l'enjeu. L'USBG s'est rachetée après sa défaite lors de la dernière journée. Mais le CSS a marqué de fraîcheur et d'efficacité face aux locaux.