Tunisie: Du spectacle, en voici, en voilà ...

CAB 2 Wattara (47') et Cissé (88')

EST 2 Khénissi (19' et 80')

CAB : Kh. Thamri, Mohamed Habib Yeken, W. Jabbari, S. Mejri, W. Bousnina, B. Saidani, Halim Darragi (Cissé), Mâouani (Youssofa ), F. Ben Choug, H. Habbassi, Wattara (Saidi )

EST: R. Jéridi, I. Mbarki, Rabii, Ch. Dhaouadi, Chemmam (Machani ), Coulibaly, Chaalali, Mezyani, El Houli (Badri), Bguir (Blaili)- Khénissi

Il y a un moment qu'on n'avait pas vu Cabistes et Espérantistes coude à coude au classement et se disputer la place de leader ! Les locaux qui retrouvent, enfin, le stade 15 Octobre et par là-même leur public venu en nombre se devaient de vaincre pour rattraper leurs adversaires du jour en haut du tableau. En face, on espérait rester sur le cycle des victoires. Les spectateurs étaient donc en droit de s'attendre à une belle empoignade entre deux équipes qui regorgent de talents. Le match débuta (en présence de la ministre de la Jeunesse et des Sports ) à cent à l'heure d'un côté comme de l'autre avec cette première alerte sur coup franc de Darragi qui ne donna rien (2'). Le jeu devient rapidement engagé au point que Chemmam se blesse, quitte le terrain et se fait remplacer par Machani. Les locaux se ruent en attaque, Wattara manque son contrôle, le ballon échoit à Darragi mais celui-ci tire mollement et manque une belle opportunité (12').

Le CAB a failli prendre l'avantage grâce à cette lourde frappe de Fehmi Mâouani de près de 25 mètres que Jéridi repousse avec brio (12'). La réponse est venue une minute après par El Houni dont le tir trouve Thamri à la parade (13'). Le Libyen récidive deux minutes plus tard mais encore une fois Thamri est là pour s'emparer du cuir. Toutefois, l'occasion la plus nette est cette lourde frappe de près de 25 mètres de Mâouani que Jéridi repousse difficilement (15'). Depuis, l'EST prend les choses en main pour dominer outrageusement les locaux en multipliant les actions et les occasions par l'intermédiaire de Mézyani, Khénissi et El Houli. Il a fallu attendre la 19' pour voir les visiteurs concrétiser leur domination sur une erreur d'appréciation de Bousnina qui se fait subtiliser le ballon par Al Houli, celui-ci sert en retrait Khénissi qui reprend dans les filets. L'EST ne desserre pas l'étau et continue à harceler les Cabistes mais sans danger devant une défense locale devenue plus prudente. La partie se fait alors plus équilibrée et on assista à des actions par-ci par-là tantôt en faveur des Espérantistes par Mézyani (36') tantôt par Darragi sur coup de pied arrêté (39'). La mi-temps arrive à temps pour les Cabistes qui doivent se ressaisir.

Une 2e mi-temps folle, folle, folle !

De retour des vestiaires, les camarades de Thameri ont montré qu'ils étaient décidés de revenir au score très vite. Ce fut fait à la 47' quand Darragi exécute un coup de pied arrêté de très loin, Wattara reprend d'une belle détente de la tête en pleine lucarne (47'). Le match est emballé et on pouvait à tout moment voir l'une ou l'autre équipe prendre l'avantage tellement le jeu est ouvert et les joueurs se dépensent à fond. Les deux entraîneurs procèdent à des changements, ce qui a donné plus de fraîcheur physique et l'animation offensive a connu la même tendance. Cissé, Saidi et Youssofa d'un côté et Blaili et Badri de l'autre ont donné un autre tempo à la rencontre. Les débats sont à nouveau spectaculaires et c'est l'EST qui se montra plus adroite en doublant la mise par l'opportuniste Khénissi suite à un centre sur un plateau de l'Algérien (80'). Les Cabistes essaient tant bien que mal de se remonter le moral mais rien n'y fit jusqu'ici puisque Blaili manque l'immanquable quand il laisse filer la balle du troisième but (87').

Sur le contre, une belle action part de Youssofa qui passe à Habbassi qui, à son tour, sert Yeken, ce dernier met dans le vent deux défenseurs adverses et effectue une ouverture lumineuse à Cissé dont la reprise se loge dans la lucarne, une égalisation méritée rien que pour l'effort fourni (88') tout au long de la deuxième période. Mais alors là quel suspense ! Enfin, nous ne passerons pas sous silence la minute de recueillement observée à la mémoire du journaliste-photographe Chokri Ouertani avant le coup d'envoi. Qu'il repose en paix !