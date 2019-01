Tunisie: Une Etoile super réaliste !

CA : Charfi, Agrebi, Abdi, Ifa, Jaziri, Khenissi (Dhaouadi), Khelil (Ben Yahia), Ayadi, Darragi, Haddad (Sasrakou), Chammakhi

ESS : Bdiri, Kechrida, Jemal, Boughattas, Ben Aziza, Aouadhi, Baâyou, Hannachi (Belarbi), M'sakni (Ben Ouannès), Chermiti (Mendoza), Laâribi

L'ESS a obtenu gain de cause hier à El Menzah grâce à un beau but de Boughattas à la 49'. Ce fut suffisant pour que l'Etoile l'emporte et confirme son réalisme et son savoir-gérer un match où elle a mieux joué. Les Etoilés de Lemerre ont paru plus appliqués et ont réussi surtout à bloquer la relance et la construction des Clubistes. Le bloc étoilé fut beaucoup plus harmonieux et soudé que celui clubiste.

Autant il faisait froid hors du terrain, autant il faisait chaud sur l'arène du jeu. Sans être un classique somptueux et explosif, CA-ESS a été engagé, ouvert et sans calculs de la part des deux équipes. Le 4-4-2 de Lemerre a mieux fonctionné que le 4-3-3 de Chiheb Ellili. La différence dans les qualités individuelles était légèrement en faveur d'une ESS qui a «asphyxié» la relance clubiste dans les premières 15' de jeu. M'sakni et Laâribi étaient à chaque fois proches de la cage de Charfi, mais ils manquaient de suite dans les idées. Les Clubistes ont commencé à rentrer dans le match dès la 20' avec Chammakhi qui devait décrocher et faire des appels pour libérer Darragi et Haddad. Mais là encore, le CA n'avait pas créé le danger.

Les deux défenses ont tenu bon, ou plutôt les deux attaques ont manqué de poids et de lucidité. On a vu beaucoup d'engagement, trop de fautes sifflées avec des duels musclés. Mais l'arbitre égyptien Maârouf a été si hésitant, en fermant les yeux sur une faute flagrante de Haddad sur Hannachi à quelques mètres des seize mètres. L'Etoile a laissé une meilleure impression à la fin de la première mi-temps. Ceci se confirma à la reprise : après une transversale de M'sakni (46'), l'Etoile profite d'un corner mal tiré des Clubistes pour mener une contre-attaque. Baâyou (un garçon qui progresse) s'infiltre à gauche et sert en retrait. Boughattas ne rate pas l'occasion et trompe Charfi à la 49'. Ce but fut suffisant pour permettre à Lemerre et ses joueurs de ramener trois points précieux.

Le CA sans percussion

Il aura manqué à ce CA la fluidité des passes et le poids offensif qu'on a vus à Ismaïlia. La rentrée de Sasrakou et Dhaouadi n'aura pas changé grand-chose dans ce match. Le CA a joué le contre et les balles longues, faute d'espaces au milieu. Quelques alertes de Dhaouadi, Chammakhi et Darragi auraient pu ramener le but d'égalisation, mais ce n'était pas saillant comme situations. Les joueurs du CA, qui fixaient leur jeu sur Sasrakou, attendaient un mauvais renvoi de la défense étoilée, mais cette dernière a tenu bon.

L'ESS a renforcé son milieu par Ben Ouannès et Belarbi. Le bloc étoilé, un peu bas, n'a pas trouvé de peine à contenir l'attaque clubiste qui n'avait pas de clarté. L'ESS gagne son second match de suite avec Lemerre.

Une victoire de l'application et du métier en attendant plus d'impact en attaque. Pour le CA, l'élan est freiné mais le plus inquiétant, c'est cette «petite» prestation d'ensemble.

Le CA a joué un petit match hier. Ce n'est pas avec cette prestation qu'il peut piéger TP Mazemblé.