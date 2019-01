Tunisie: Des variations riches, des œuvres «multiculturelles»

Quant à Dali Chebil (voix), il est né en 1988 à Menzel Bourguiba (gouvernorat de Bizerte). Il a obtenu sa licence en musique et musicologie à l'Institut supérieur de musique de Tunis en 2011. Titulaire d'un diplôme de musique arabe, il multiplie les apparitions dans différents projets musicaux, aux échelles tunisienne et arabe. Il a partagé à plusieurs reprises des scènes avec la Rachidia et avec l'Association de Carthage de malouf.

Un duo de charme qui fera voyager les mélomanes au gré des rythmes de leurs créations «Mina Nawa-Variations». Un voyage entre musique tunisienne traditionnelle et réinterprétations contemporaines de malouf tunisien.

Au programme de la soirée, des œuvres originales ou revisitées alternant sensibilité et sens de la grandeur à travers lesquelles le chanteur par sa voix forte, belle et exceptionnelle qu'on connaît, et le pianiste, par son toucher mesuré infaillible plongeront le public dans un univers intimiste et nuancé où l'on retrouve la mélancolie, l'exaltation, le rêve et la passion.

Des chansons classiques de Khmayes Tarnene ou encore d'Om Kalthoum et de Fayrouz sont restituées avec autant de conviction que de fraîcheur.

Dans leur musique, les rythmes orientaux se mélangent au blues et aux autres rythmes sonores dans une parfaite symbiose. Sonorités fruitées, justesse stylistique : Mohamed Ali Chebil au chant et Jihed Khmiri au piano offriront des œuvres originales, alléchantes et «multiculturelles». Un rendez-vous qui vaut certainement le déplacement !