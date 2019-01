Tunisie: Les femmes libres de Omar Ben Brahim

A l'Aire-Libre d'El Teatro, nous avons pu retrouver quelques-uns de ses portraits d'il y a deux ans, et beaucoup d'autres plus récents. Des toiles de grand format et des formats carrés (de 40x40) magnifiques, ainsi que des aquarelles pleines de prestige et de trouvailles baignées dans des lavis de couleurs.

Femmes libres, mais pas «légères» pour autant

Brunes ou mâtinées de peau, et même blondes, les femmes de Omar Ben Brahim ne sont pas «légères» pour autant. Et pas de nus ou de corps lacifs pour amadouer le regard du spectateur. L'artiste, plutôt pudique et respectueux de cette gent, exécute leur portrait l'un après l'autre selon l'inspiration du moment et avec la vitesse de l'instinct et pas de poses de quelque mannequin identifiable ou d'odalisque étale, sur un divan, rappelons-le.

Ce sont des femmes bel et bien habillées et leurs vêtements, des prétextes aux styles et aux couleurs, sont le propre de nos femmes laïques, férues de liberté et de nouveauté. Elles portent des chapeaux, des chemisettes, des robes fleuries, et de gaieté de tons, des vestons, des foulards de pure fantaisie et qui mettent en relief les traits du visage toiletté. Elles prennent des pauses très raffinées, très «classe». Certaines nous rappellent le style Modigliani avec leur cou étiré et penché. Elles sont romantiques à l'envi et nous rappellent les «Passantes» de Baudelaire. Des passantes «considérables» et fugitives qui cherchent à sortir de l'anonymat. Leur trait comment se sont leurs yeux et leurs paupières fermées. Elles sont dans la tristesse ou l'ennui, malgré leurs apparats et leurs apparences. Certaines, comme la dame au chapeau bleu, sont même blasées, un tantinet désabusées.

Des sortes de «schèmes» proustiens

Et c'est peut-être de ce côté-là qu'il faut observer ces portraits pour mieux comprendre la démarche de Omar Ben Brahim. Car ce ne sont pas aussi des images fortuites seulement, des portraits que le hasard de la main aurait brossés par pulsions. Ils nous rappellent ces «schèmes» bergsoniens qui ont inspiré Marcel Proust dans la «Recherche du temps perdu». Des souvenirs évanescents qui réapparaissent en images, au goutte à goutte, grâce à un cône ou l'alchimie d'un alambic. La fameuse madeleine à travers son odeur pâtissière.

C'est une piste de recherche pour comprendre le caractère de ces femmes inclassifiables érigées en œuvres d'art. Et elles sont très classe, répétons-le, à travers l'hommage que leur rend l'artiste.